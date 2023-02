Mercedes: Schmerzlicher Zeitverlust am 2. Testtag

Lewis Hamilton spulte am zweiten Test-Vormittag 72 Runden ab

Da war die Welt für George Russell noch in Ordnung, doch der zweite Testtag endete für den Mercedes-Piloten nicht nach Wunsch

Das Mercedes-Duo teilte sich die Arbeit am zweiten Bahrain-Testtag auf, doch George Russell schaffte nur 26 Runden, bevor ein Hydraulikproblem für ein verfrühtes Ende seines Einsatzes sorgte.

Bis zur Mittagspause lief für das Mercedes-Team am zweiten Vorsaison-Testtag in Bahrain noch alles nach Plan. Lewis Hamilton umrundete die Strecke in der Wüste 72 Mal, bevor er das Steuer für den Nachmittag seinem Teamkollegen George Russell überliess. Dieser hatte weniger Glück, nach 26 Umläufen trat ein Problem mit der Hydraulik auf.

Der Brite schaffte es nicht aus eigener Kraft an die Box und nach dem Ausfall war schnell klar, dass es bei seinen 26 Runden bleiben würde. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er wenig später zusammenfasste: «Leider hatten wir ein Hydraulikproblem, das uns einiges an Fahrzeit gekostet hat.»

«Obwohl wir nicht unser komplettes Programm absolvieren konnten, haben wir im Laufe des Tages einige interessante Dinge in den Daten entdeckt. Das ist positiv, und wir werden diese über Nacht analysieren, um mehr Rundenzeit zu finden», tröstete Russell sich. «Wir haben noch nicht alles aus dem W14 herausgeholt, und jeder arbeitet hart daran, dies zu tun und unseren letzten Testtag so gut wie möglich zu nutzen.»

Hamilton sagte nach getaner Arbeit: «Es war ein kniffliger Vormittag. Die heissen Temperaturen machten es schwierig, weil die Reifen überhitzten, wie wir es hier in Bahrain oft sehen. Wir konnten aber unseren Plan durchziehen, und es war gut, diese Kilometer zurückzulegen.» Und der siebenfache Weltmeister verriet: «Für den letzten Tag der Saisonvorbereitung haben wir noch viel Arbeit geplant.»

Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (48)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (75)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (69)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (69)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (75)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (60)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)

Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)