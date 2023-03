Damon Hill zu Lewis Hamilton: Darum geht’s doch nicht

​Formel-1-Weltmeister Damon Hill spricht über die Ausgangslage von Rekord-Champion Lewis Hamilton und sagt, wieso der 103-fache GP-Sieger bei einem bestimmten Thema über seinen Schatten springen sollte.

Wie gut ist der Mercedes W14 von Lewis Hamilton und George Russell? Diese Frage ist bei den Wintertests nicht beantwortet worden. Für den 22-fachen GP-Sieger Damon Hill, 1996 mit Williams Formel-1-Weltmeister geworden, steht fest: «Ich glaube, Mercedes schneidet sich mit der Seitenkastenlösung ins eigene Fleisch.»

Der inzwischen 62-jährige Hill begründet das so: «Mercedes hat beim Schritt in die neue Flügelwagen-Epoche der Formel 1 diese extrem kleinen Seitenkästen gebracht. Aber Aston Martin hat 2022 gezeigt, wohin der Weg führt – Dan Fallows ist von RBR zu Aston Martin gezogen, und im Laufe der Saison 2022 wurden bei den Grünen die Seitenkästen geändert, à la Red Bull Racing. Jeder hat dann geschimpft, das sei eine Kopie von RBR. Aber mehr und mehr Teams sind zu dieser Lösung übergegangen.»

«Ich frage mich wirklich, ob wir es hier mit einem Fall von falschem Stolz zu tun haben», mutmasst der 115-fache GP-Teilnehmer Hill im Podcast F1 Nation. Denn Lewis Hamilton hat in einer Medienrunde bei der Präsentation des neuen W14 festgehalten, Mercedes werde nicht bei der Konkurrenz abgucken. «Wir haben noch nie von den Gegnern kopiert. Wir sind immer unseren eigenen Weg gegangen, wir sind ein überaus kreatives, innovatives Team.»

Aber Hill sagt: «Darum geht’s doch nicht. Was Designs angeht, so musst du tun, was den Wagen schneller macht, selbst wenn das bedeutet, eine Lösung wie die Konkurrenz zu entwickeln. Da musst du den Stolz zur Seite schieben und über den eigenen Schatten springen. Mercedes muss zugeben können, dass man sich schlicht in die falsche Richtung bewegt hat.»



Mercedes-Technikchef Mike Elliott hat zum Seitenwagenkonzept des W14 festgehalten, es werde im ersten Saisonviertel eine Veränderung geben, aber die werde nicht aussehen wie jene von Red Bull Racing.





