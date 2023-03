Lewis Hamilton über Hill und Button: «Ohne Fakten»

​Lewis Hamiltons Mercedes-Vertrag läuft Ende 2023 aus. Die englischen Weltmeister Damon Hill und Jenson Button glauben, Lewis spiele auf Zeit. Das bringt Hamilton auf die Palme.

Die beiden englischen Formel-1-Champions Damon Hill (Weltmeister 1996) und Jenson Button (Weltmeister 2009) haben ausgesprochen, was viele Fans über Lewis Hamilton denken: Der Mercedes-Star werde nur dann einen neuen Vertrag unterzeichnen, wenn er 2023 ein konkurrenzfähiges Auto habe.

Der 62-jährige Hill sagte: «Klar denkt Hamilton übers Aufhören nach. Er ist nun 38 Jahre alt. Nur Fernando Alonso ist mit 41 noch älter. Ich sehe einen Hamilton, der top-fit ist und mit Hingabe arbeitet. Er ist körperlich auf der Höhe, keine Frage, aber ich denke mehr an die mentale Seite. Willst du dir die ganze Plackerei antun, wenn du weisst, dass du kein gutes Auto hast? Das wird der Schlüssel zu seiner Zukunft sein.»

Der 22-fache GP-Sieger Hill weiter: «Wenn Lewis erkennt, dass der neue Mercedes ein Siegerauto ist, dann bleibt er. Aber wenn es erneut so zäh wird wie 2022, dann ist es schon schwieriger, sich erneut zu verpflichten. Aber da ist noch immer dieser achte Fahrer-WM-Titel, das wäre der Rekord. Jeder Fahrer braucht einen Anreiz, und dieser achte Titel ist für Lewis ein gewaltiger Anreiz.»

Der 15-fache GP-Sieger Button, ebenfalls im Experten-Team von Sky, ergänzte: «Es muss für Lewis Fragezeichen geben, was die Siegfähigkeit von Mercedes 2023 angeht. Wieso würde man sonst mit der Verlängerung warten? Lewis wird es hassen, wenn er in den kommenden Wochen immer und immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss. Aber natürlich werden ihn die Leute über das neue Abkommen löchern.»



Und genau das ist hier im Fahrerlager des Bahrain International Circuit passiert. Und Hamilton rügt seine beiden Landsleute: «Es ist nie hilfreich, wenn Leute ohne Fakten Gerüchte erzeugen. Man sollte meinen, die beiden müssten inzwischen wissen, wie ich ticke.»



«Ich gehöre zu Mercedes, seit ich 13 Jahre alt bin. Gut, wir hatten 2022 ein schwieriges Jahr. Aber ungeachtet dessen und selbst wenn es 2023 erneut nicht wie geplant laufen sollte, werde ich weiter hier sein. Ich bin ein Kämpfer, ich liebe Herausforderungen. Ich glaube noch immer, ich kann mit einem Rennwagen gewisse Dinge anstellen, die Andere vielleicht nicht können.»



«Es gibt keine Verzögerungen, was den neuen Vertrag angeht. Ich bin da ganz entspannt. Wir müssen das nicht sofort machen. Ich bin in einer sehr glücklichen Lage, ich kann mich darum kümmern, wann immer ich es will. Toto und ich haben ein fabelhaftes Verhältnis, und ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft. Wir werden das Kind schon schaukeln.»