George Russell zu Mick Schumacher: «Eine echte Hilfe»

Mercedes-Pilot George Russell erklärte am Rande des Bahrain-Rundkurses, in welchen Bereichen der W14 noch verbessert werden muss. Der Brite lobte auch Edel-Reservist Mick Schumacher für seine Arbeit.

Mit dem Mercedes W13 erlebte das Werksteam der Sternmarke im vergangenen Jahr eine schwierige Saison und die Testfahrten in der vergangenen Woche in Bahrain haben gezeigt, dass auch der Nachfolger W14 noch seine Kinderkrankheiten hat. George Russell weiss, in welchen Bereichen sein Team noch nachlegen muss.

In der FIA-Pressekonferenz erklärte der WM-Vierte des Vorjahres: «Natürlich will jeder mehr Abtrieb und das Knifflige mit dieser Fahrzeuggeneration besteht darin, das Auto so tief wie möglich zu legen, um Abtrieb zu gewinnen. Wahrscheinlich sollten wir auch auf der Geraden effizienter sein.»

«Red Bull Racing war sehr stark in diesem Bereich und wir haben vielleicht einen kleinen Fortschritt gemacht für dieses Wochenende. Ich hoffe, das zeigt sich auch beim Top-Speed», ergänzte der Brite, der auf das starke Weiterentwicklungspotenzial seiner Mannschaft verwies. «Mercedes hat acht WM-Titel in Folge gewonnen und im Grunde sind immer noch die gleichen Leute an Bord. Sie haben nicht plötzlich vergessen, wie man ein schnelles Rennauto baut», betonte er.

«Ich glaube, dass wir im Laufe der Saison den Rückstand auf die Spitze verkleinern können», stellte Russell klar. Der 25-Jährige sprach auch über die Rolle, die Test- und Ersatzfahrer Mick Schumacher dabei spielt. «Mick hat sich wirklich gut ins Team integriert. Er hilft, wo es möglich ist und vergangene Woche stellte er sich während der Testfahrten oft an den Streckenrand, um zu analysieren, wie sich die verschiedenen Autos verhalten. Sein Feedback dazu gab er an die Ingenieure weiter.»

«Mick leistet auch die nötige Arbeit im Simulator und er ist wirklich ein Gewinn für das Team und eine echte Hilfe für uns», lobte Russell den 23-jährigen Deutschen. «Ich hoffe, dass er im nächsten Jahr die Chance bekommt, in die Formel 1 zurückzukehren und wenn er so weiterarbeitet, sollte ihm das auch sicherlich gelingen», fügte er an.

Bahrain-Test, 23. bis 25. Februar

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305, C4

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664, C5

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827, C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024, C4

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036, C4

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261, C4

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381, C4

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442, C5

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450, C4

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610, C5 *

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650, C3 *

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075, C5

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160, C3

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244, C4 *

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466, C4 *

16. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549, C5 *

17. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762, C3

18. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793, C5

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175, C3 *

20. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257, C3



Fahrer ohne Stern: Zeit am 25. Februar gefahren

Fahrer mit einem Stern: Zeit am 24. Februar gefahren

C5 = weichste Reifenmischung, C4 = zweitweichste Mischung, C3 = mittelharte Mischung