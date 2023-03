Lance Stroll: Ärzte sprachen von Melbourne-Comeback

Die Vorsaison-Testfahrten verpasste Lance Stroll nach seinem Trainingsunfall mit dem Bike. Beim Saisonauftakt war der Aston Martin-Fahrer wieder dabei. Mit seinem frühen Comeback überraschte er nicht nur die Fans.

Im Trubel um den dritten Platz von Aston Martin-Neuzugang Fernando Alonso ging die starke Leistung seines neuen Teamkollegen Lance Stroll fast unter: Der Kanadier sicherte sich nur 14 Tage nach seinem Bike-Unfall, den er beim Training in Spanien erlitt, den achten Startplatz für das erste Rennen des Jahres, das er auf dem sechsten Rang beendete.

Mit diesem Ergebnis war der Rennfahrer aus Montreal denn auch zufrieden, wie er bei «Sky Sports F1» erklärte: «Es ist grossartig, mit Fernando auf dem Podest in die Saison zu starten. Nach allem, was in den vergangenen zwei Wochen passiert ist, bin ich froh, den sechsten Platz erreicht zu haben. Ich konnte mich erst nicht bewegen und vor zehn Tagen konnte ich weder laufen noch beide Hände richtig bewegen.»

«Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier dabei sein würde, und es ist super, dass ich dieses Auto fahren und einige Punkte holen konnte. Das ist ein toller Start in die Saison», sagte der 24-Jährige. Und er verriet: «Der Unfall ist jetzt gerade einmal 14 Tage her und es gab Ärzte, die davon sprachen, dass ich frühestens beim dritten Rennen in Melbourne wieder fahren könne, es war verrückt.»

«Mein Ärzteteam war aber unglaublich, ich muss mich bei allen bedanken, die mir in den vergangenen Wochen Hilfe geleistet haben, allen voran meinem Chirurgen in Spanien, Doktor Xavier Mir. Ohne ihn wäre dieses Comeback nicht möglich gewesen. Auch mein Osteopath Henry war zehn Stunden an Tag mit mir, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die mir in den letzten Wochen zur Seite standen», fügte Stroll an.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0