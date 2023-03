Mercedes: In vier Rennen wieder wettbewerbsfähig?

Nach dem ersten Saisonlauf in Bahrain lautete eine der grossen Fragen: Wie lange wird Mercedes brauchen, um den Rückstand auf die Spitze aufzuholen? Helmut Marko schätzt ein, wie lange Red Bull Racing dafür brauchen würd

Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärte nach dem Saisonauftakt in Bahrain, dass radikale Änderungen am diesjährigen Dienstwagen von Lewis Hamilton und George Russell nötig sind, um den Rückstand auf die Spitze aufzuholen. Die Frage, wann Mercedes diese umsetzt, wurde nicht nur den Vertretern des Werksteams der Sternmarke gestellt.

Auch Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko wurde von den Kollegen von Sky damit konfrontiert. Und der Grazer sagte: «Weiss ich nicht. Wir haben gedacht, dass sie hier mit einem Auto kommen, das wettbewerbsfähig sein wird. Und wann das neue Auto kommt, da lassen wir uns überraschen.»

«Bei uns würde sowas drei, vier Rennen dauern, aber die nächste kritische Sache ist, wir haben einen Budgetdeckel. Was immer man jetzt versucht oder neu gestaltet, geht im Budget für andere Sachen verloren. Also, das ist eine Entwicklung, die für ein Team nicht leicht ist», mahnte der 79-Jährige.

Auch das Red Bull Racing-Team muss bei der Entwicklung haushalten, schliesslich wurden die erlaubten Windkanal-Tests um zehn Prozent gekürzt, weil der Rennstall aus Milton Keynes die Budgetgrenze im Jahr 2021 geringfügig übertreten hatte. «Die Strafe kam relativ früh. Das war in Singapur, wo sich das herauskristallisiert hat. Wir haben relativ früh den Fokus daraufgelegt, eine Evolution zu machen und das, was am alten Auto vielleicht nicht optimal war, zu verbessern», erklärte Marko.

«Wenn wir was in den Windkanal bringen, muss es funktionieren und das ist uns gelungen», freut sich der frühere Rennfahrer, der bei der Entwicklung nicht nur auf die Dienste von Design-Guru Adrian Newey setzt. «Der Kern des Teams ist seit 15 Jahren dabei, die wissen, was und wie, die sind untereinander abgestimmt. Klar haben wir einen Newey, aber auch der Unterbau sind hochqualifizierte und intelligente Leute.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (»GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0