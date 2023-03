McLaren-Blamage: Wegen 15 Millimetern so schlecht?

​Der zweitälteste und zweiterfolgreichste Formel-1-Rennstall ist nach dem Saisonstart in Bahrain WM-Letzter: McLaren. Was ist da passiert? Technikchef James Key glaubt, die Antwort zu wissen.

McLaren wollte am vorderen Ende des Mittelfelds auftauchen und die Top-Teams ein wenig nerven, nun ist der traditionsreiche Rennstall 60 Jahre nach Firmengründung von Bruce McLaren Letzter. Was ist da nur passiert?

Als Vorgeschichte müssen wir wissen, dass sich die Rennställe und die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA im Sommer 2022 darauf einigten, an den Rennwagen den Rand des Unterbodens um 15 Millimeter zu erhöhen. Dies wurde getan, um die Tendenz der Autos zum Hüpfen zu verringern.

McLaren probierte die modifizierte Version des Bodens im Windkanal aus und kam zum Schluss: Es würde sehr schwierig werden, mit dieser Modifikation die gewünschte Leistungsfähigkeit zu erreichen. Also beschlossen die Techniker im September, einen anderen Entwicklungsweg zu beschreiten, der mehr Potenzial bot.

Aber die Zeit war zu knapp, um diese Entwicklung schon in Bahrain zu haben. Die Verbesserungen werden erst fürs vierte GP-Wochenende bereit sein, Ende April in Baku.

McLaren-Technikchef James Key: «Alle Teams waren sich einig, dass gegen Bouncing, also das Hüpfen der Autos unter aerodynamischer Last, etwas unternommen werden muss. Die Böden dieser modernen GP-Renner sind aber extrem empfindlich.»

«15 Millimeter, das klingt nach so wenig. Aber diese Böden erzeugen gewaltigen Abtrieb, und wir merkten – diese Veränderung kostet uns sehr viel Rundenzeit, mehr als unsere Gegner, denn jedes Auto reagiert wieder anders, und das liegt wiederum an der unterschiedlichen Architektur der verschiedenen Unterböden-Ränder.»



«Das Timing der Regelement-Änderung, die Art unseres Bodens, die Erkenntnis, dass wir Mühe haben werden, zur früheren Leistungsfähigkeit zurückzukehren, das alles führte zu einer späten Richtungsänderung bei uns.»



«Es ist nicht so, dass wir getrödelt hätten, aber du musst dir so massive Änderungen am Unterboden schon sehr genau überlegen. Wir gingen das Thema anders an, und die Entwicklung dieser neuen Teil erfordert Zeit. Wir wollten das durch und durch verstehen und dann umsetzen. Wir haben uns überlegt, das schon für Bahrain zu machen, aber wir fanden – das ist zu unausgereift.»



«Wir hätten damit beim Saisonstart besser ausgesehen. Aber wir streben einen möglichst guten Abgleich zwischen Berechnungen, Windkanalwerten und Erkenntnissen von der Strecke an, also fanden wir das zu riskant.»



«Klar ist es enttäuschend, dann in Bahrain diese Leistung zu sehen. Es ist jammerschade, denn es zeigt nicht, welches Potenzial im neuen McLaren steckt. Aber wir sind bewusst diesen Weg gegangen, und wir werden uns verbessern.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0