Günther Steiner über Fernando Alonso: «Unerwartet»

​Haas-Teamchef Günther Steiner blickt auf den Grossen Preis von Bahrain zurück und sagt, was er sich vom kommenden Wochenende auf dem Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien verspricht.

2022 begann die Formel-1-Saison für den US-amerikanischen Rennstall Haas nach Mass: Rang 5 für GP-Rückkehrer Kevin Magnussen. 2023 lief das nicht ganz so gut: Nico Hülkenberg fuhr zwar in der Qualifikation in die Top-Ten, aber im Rennen ging der Deutsche leer aus.

Haas-Teamchef Günther Steiner sagt: «Ein Auto in die Top-Ten zu bringen im Abschlusstraining, damit durften wir zufrieden sein. Leider wurde der Wagen von Nico schon kurz nach dem Start beschädigt, das hat seine Chancen auf eine Punktefahrt beendet. Und Magnussen hatte Probleme mit den Reifen. Wir glauben an das Potenzial des neuen Autos, wir müssen es nur aus dem Wagen kitzeln.»

Die grösste Überraschung, auch für den 57-jährigen Südtiroler Steiner: «Wie gut Fernando Alonso mit Aston Martin abgeschnitten hat, das kam für mich unerwartet. Die haben mit dem neuen Wagen ganz offensichtlich einen hervorragenden Job gemacht.»

Der Meraner sagt weiter, jetzt wieder zum eigenen Team: «Ich freue mich zu sehen, wie gut Nico und Kevin zusammenarbeiten. Da ist viel gegenseitiger Respekt zu spüren. Die Erfahrung von Hülkenberg ist Gold wert. Die Renningenieure sind über seine Aussagen zum Auto sehr erfreut. So kommt ein Rennstall vorwärts.»



Wie schätzt Steiner die Chancen von Haas in Saudi-Arabien ein? «Dschidda ist etwas völlig Anderes als Bahrain. Ich glaube, wir haben in Bahrain sehr viel über den neuen Wagen gelernt, und das wird uns in Saudi-Arabien nützen. Wenn wir das Fahrzeug ins beste Betriebsfenster bringen, dann müssen wir Punkte einfahren.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden



WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0