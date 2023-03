Günther Steiner (Haas): «Das könnt ihr vergessen!»

Romain Grosjean und Rennstallbesitzer Gene Haas in Melbourne 2016

​Noch ist der Deutsche Nico Hülkenberg mit Haas ohne WM-Punkt. Teamchef Günther Steiner sagt, wie sich das beim Grossen Preis von Australien auf dem Albert Park Circuit von Melbourne ändern könnte.

In Bahrain war der US-amerikanische Haas-Rennstall chancenlos: Nico Hülkenberg startete zwar vom vielversprechenden zehnten Platz, aber eine Berührung mit dem Alpine-Rennwagen von Esteban Ocon kurz nach dem Start machte alle Hoffnung auf Punkte zunichte.

In Saudi-Arabien ging Nico erneut von Startplatz 10 ins Rennen, aber die Kastanien aus dem Feuer holte Kevin Magnussen – Zehnter in Dschidda, Hülkenberg wurde Zwölfter.

Wie geht das in Australien weiter? Haas-Teamchef Günther Steiner: «Schon in Bahrain hat sich gezeigt, dass die Leistungsdichte im Mittelfeld extrem hoch ist. Da bleiben nicht viele Punkte übrig, wenn die schnellsten Vier, also Red Bull Racing, Aston Martin, Ferrari und Mercedes alle ins Ziel kommen.»

«Was mich in Dschidda gefreut hat. Wir haben den einen Punkt für Kevin nicht geschenkt erhalten, sondern er hat ihn sich erobert. Und so soll es auch weitergehen. Wir wissen: Wenn wir alles richtig machen, dann müssen Punkte für uns drin liegen.»

«Die klassische Aufteilung, die Formel-1-Fans seit Jahren kannten, also Top-Teams, Mittelfeld und Nachzügler, das könnt ihr vergessen! Denn hinter den Top-Teams gibt es nur noch ein breites Mittelfeld. Wo du da landest, ob in den Punkten, irgendwo mitschwimmend oder hinten, das hängt von der jeweiligen Tagesform ab.»



Vor sieben Jahren hat Haas beim Grossen Preis von Australien 2016 den ersten Formel-1-WM-Lauf bestritten. Inzwischen steht Haas bei 146 Einsätzen (ohne Podestplatz). Steiner sagt: «Den ersten Grand Prix eines Teams, das vergisst du nie. Ich weiss noch, wie sich vor uns tausende Probleme und Problemchen aufbauten, denn als Anfänger ist es unvermeidlich, Lehrgeld zu zahlen. Und dann ist Romain Grosjean Sechster geworden. Wer damals dabei war, spricht heute noch von diesem Tag!»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21:14,894 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,355 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +20,728

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,866

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +31,065

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,876

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,162

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,832

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +54,747

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +64,826

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +67,494

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +70,588

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,060

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +77,478

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +85,021

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +86,293

17. Lando Norris (GB), McLaren, +86,445

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Bremsdefekt

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Antriebsschaden



WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 44 Punkte

02. Pérez 43

03. Alonso 30

04. Sainz 20

05. Hamilton 20

06. Russell 18

07. Stroll 8

08. Leclerc 6

09. Bottas 4

10. Ocon 4

11. Gasly 4

12. Magnussen 1

13. Albon 1

14. Tsunoda 0

15. Hülkenberg 0

16. Sargeant 0

17. Zhou 0

18. De Vries 0

19. Piastri 0

20. Norris 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Aston Martin 38

03. Mercedes 38

04. Ferrari 26

05. Alpine 8

06. Alfa Romeo 4

07. Williams 1

08. Haas 1

09. AlphaTauri 0

10. McLaren 0