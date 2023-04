GP-Pause wegen China: Fans brauchen viel Geduld

​Am 17. Januar 2023 bestätigte die Formel 1: Es wird vorderhand keine Rückkehr des China-GP geben und auch kein Ersatzrennen für Shanghai. Die Fans brauchen derzeit sehr viel Geduld.

Bahrain, Saudi-Arabien, Australien, alles innerhalb von 30 Tagen und nun – nichts. Die Fans ärgern sich über eine Grand-Prix-Flaute, weil der WM-Lauf von China auf dem Shanghai International Circuit ersatzlos gestrichen worden ist.

In einem ersten Kalenderentwurf stand der China-GP mit Datum 16. April im Programm, aber schon am 2. Dezember 2022 teilte «Formula One Management» mit – aufgrund der damaligen Corona-Vorschriften im Land sei an die Durchführung eines Formel-1-Rennens nicht zu denken.

Seither hat China die Einschränkungen wegen Corona gelockert. Vor diesem Hintergrund nahm GP-Veranstalter Juss Events Kontakt mit FOM auf, um darüber zu verhandeln, wie das Rennen in Shanghai gerettet werden könnte. Doch das anvisierte Datum vom April ist wegen der Vorbereitung der Rennställe (Stichwort Schiffsfracht-Logistik) unhaltbar, und im Herbst ist der Terminkalender der Formel 1 zu voll.

Das vorderhand letzte Formel-1-Rennen in Shanghai war der 1000. WM-Lauf der Königsklasse, im Jahre 2019.



Auch vor Corona mussten immer wieder WM-Läufe verschoben oder abgesagt werden, aus ganz unterschiedlichen Gründen.



1995 wurde der auf 16. April angesetzte Pazifik-GP (in Aida/Japan) nach einem Erdbeben in den Oktober versetzt.



1985 löste sich der neue Belag auf der Traditionsrennstrecke von Spa-Francorchamps auf. Der auf 2. Juni angesetzte WM-Lauf wurde Mitte September nachgeholt.



Oft sind es finanzielle Sachzwänge, welche zur Absage eines Rennens führen: 2015 etwa suchten die südkoreanischen Organisatoren einen Weg aus dem Vertrag mit dem damaligen Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone. Ihr Rennen war ein einziges Fiasko, und so handelten sie nach dem Motto – lieber ein Ende mit Schrecken (Konventionalstrafe aufgrund des Vertragsbruchs) als ein Schrecken ohne Ende.



Der WM-Lauf von Bahrain 2013 konnte aufgrund von Unruhen im Land nicht stattfinden, das auf 13. März angesetzte Rennen wurde zunächst auf Oktober verschoben und später abgesagt.



1997 wurde der Grossen Preis von Portugal auf 21. September geplant. Aber die Pistenbetreiber weigerten sich aber, eine Modernisierung der Strecke zu finanzieren. Stattdessen kam es zu einem Europa-GP in Jerez – und dem dramatischen WM-Finale zwischen Michael Schumacher und Jacques Villeneuve.



1987 guckten die kanadischen Fans in die Röhre: Das Rennen musste aus einem skurrilen Grund abgesagt werden – die beiden Brauereikonzerne Labatt und Molson stritten sich so lange um das Sponsoring, bis dem Automobilweltverband die Geduld ausging.



Die Organisatoren, nicht dumm, nutzten den Rennausfall, um die Boxenanlage von einem Ende des Olympischen Ruderbeckens ans andere zu verlegen.





Formel-1-WM 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format