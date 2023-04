Vater von Sergio Pérez: «Das ist eine glatte Lüge!»

​Immer wieder kursiert unter den Fans von Sergio Pérez: Der 33-jährige Mexikaner erhalte bei Red Bull Racing nicht die gleichen Möglichkeiten wie Max Verstappen. Pérez’ Papa meldet sich zu Wort.

Fast jedes Mal, wenn GP-Routinier Sergio Pérez gegen Weltmeister Max Verstappen den Kürzeren zieht, nähren einige Fans des Mexikaners dieses Gerücht – «Checo» erhalte eben bei Red Bull Racing nicht die gleichen Chancen wie Superstar Max Verstappen.

Antonio Pérez Garibay, der Vater des 238-fachen GP-Teilnehmers, hat jetzt die Nase voll von solchen Unterstellungen. «Das ist eine glatte Lüge!» sagt er dem Multimedios-TV-Journalisten José Manuel Escobedo über eine angebliche Bevorzugung von Verstappen. «Red Bull gibt riesige Summen aus, um Checo und Max ein tolles Rennauto hinzustellen. Wir reden hier von einem hochprofessionellen Rennstall, der nur ein Ziel hat – gewinnen; idealerweise mit beiden Fahrern auf den ersten zwei Plätzen.»

«Ich erkenne kein Anzeichen dafür, dass Verstappen eine Sonderbehandlung erhält. Das sind alles reine Spekulationen. Red Bull hat die beiden grössten Tiger im gleichen Käfig, wenn das Team nicht auf höchstem Niveau arbeiten würde, ginge das gar nicht.»

Papa Pérez äussert sich auch dazu, wie lange sein Sohn noch in der Königsklasse zu sehen sein wird. Der Vertrag mit Red Bull Racing läuft Ende 2024 aus – und dann?

Antonio Pérez Garibay: «Checo macht seinen Job hervorragend, und ich kann mir vorstellen, dass er noch locker zehn Jahre lang Formel 1 fährt. Nachdem seine Karriere auszulaufen schien, ist das, was nun passiert, ein Segen für uns. Vor zwei Jahren hatte Sergio keinen Vertrag, Red Bull hat ihm die ganz grosse Bühne eröffnet.»



«Was Checo in seiner Karriere erreicht hatte, ist eindrucksvoll, aber das ist nicht zu vergleichen mit der Arbeit bei Red Bull Racing. Sergio kann im besten Formel-1-Rennstall der ganzen Welt sein Können zeigen, das ist fabelhaft. An Rücktritt denkt er derzeit keinen Moment.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1