Toto Wolff (Mercedes): «Es gibt keine Wunderwaffe»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff wirft einen Blick auf die nächsten GP in Baku, Miami und Imola und spricht dabei von Upgrades, die für einen Schritt nach vorne sorgen sollen. Gleichzeitig warnt er vor zu hohen Erwartungen.

Fast einen Monat dauert die unfreiwillige GP-Sommerpause für die Formel-1-Teams und ihre Stars, weil der ursprünglich für den 16. April vorgesehene China-GP wegen der Corona-Vorschriften, die im Dezember noch galten, abgesagt werden musste. Die rennfreie Zeit nutzen die Stars des Fahrerlagers, um ihre Batterien neu aufzutanken.

Hinter den Kulissen geht die Arbeit aber weiter, wie etwa James Allison in seiner Melbourne-Analyse betonte: «Es gibt zwei offizielle Pausen, die eingelegt werden, eine im Sommer und neuerdings auch im Winter zur Weihnachtszeit. Aber während der Oster-Feiertage und danach läuft die Arbeit wie gewohnt weiter. Dabei arbeiten alle hart daran, im Windkanal mehr Abtrieb zu finden. Zudem arbeiten die Konstrukteure daran, die Performance anhand der Erkenntnisse, die wir vor ein paar Wochen im Windkanal gesammelt haben, zu verbessern.»

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärte unlängst in seiner Zwischenbilanz, dass sein Team alles daran setzt, um den Anschluss an die Spitze wieder zu finden. Nach den ersten drei Rennen, die für das Werksteam der Sternmarke enttäuschend verliefen, wird in den Werken in Brixworth und Brackley eifrig gearbeitet, um jene Upgrades zu konstruieren, die in den nächsten Rennen für einen Schritt nach vorne sorgen sollen.

Mit Blick auf die anstehenden WM-Wochenenden in Baku, Miami und Imola sagt der Wiener: «Baku ist eine ganz andere Strecke. Auf den Geraden ist das Tempo hoch und es ist immer ein unterhaltsames Rennen. Auch das Streckenlayout von Miami ist eine einzigartige Herausforderung. Es ist fantastisch, dorthin zurückzukehren, mit vielen Marketing- und Partnerschaftsaktivitäten. Und dann natürlich Imola, wo wir das erste Triple-Header-Rennen der Saison bestreiten werden.»

Und Wolff verspricht: «Wir werden in den nächsten Rennen immer wieder Upgrades ans Auto bringen, und das ist etwas, worauf man sich freuen kann.» Gleichzeitig warnt der 51-Jährige: «Aber es gibt keine Wunderwaffe, die das Auto verändert, und man muss mit seinen Erwartungen realistisch bleiben. Hoffentlich werden wir eine stetige Verbesserung sehen.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1