Leclerc dank Ausstiegsklausel vor Ferrari-Absprung?

Ferrari kommt nach dem verkorksten Saisonstart in der Formel 1 nicht zur Ruhe. Zuletzt gab es Gerüchte um Carlos Sainz, nun wieder welche über Charles Leclerc.

Charles Leclerc musste vor dem zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien etwas klarstellen. Mal wieder hatten Gerüchte die Runde gemacht. Diesmal hieß es, Lewis Hamilton gehe zu Ferrari und Leclerc im Gegenzug zu Mercedes.

«In letzter Zeit gibt es mir zu viele Geschichten, die jeder Grundlage entbehren, vielleicht will man uns da einfach ein wenig aus der Ruhe bringen. Wir stehen zusammen, was von aussen kommt, ist nur Gerede, das uns nicht weiter zu scheren braucht. Ich liebe Ferrari, und ich will mit Ferrari Rennen gewinnen», sagte Leclerc.

Doch bei Ferrari kehrt keine Ruhe ein, sportlich nicht, personell sowieso nicht. Jüngst dementierte Leclercs Teamkollege Carlos Sainz, dass er angeblich zu Audi geht.

Außerdem halten sich Spekulationen über die Leclerc-Zukunft hartnäckig. Der Monegasse hat noch Vertrag in Maranello bis 2024. Doch das muss heute nichts mehr heißen. Stichort: Performance-Klausel.

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko erklärt bei Sport1, dass diese Klauseln üblich seien. «Darin heißt es in etwa, dass ein Fahrer zu einem bestimmten Zeitpunkt der Saison, meistens im Spätsommer, eine bestimmte Anzahl von Punkten haben muss, damit sich der Vertrag automatisch verlängert», so Marko: «Sollte das nicht der Fall sein, haben beide Parteien die Möglichkeit, den Vertrag aufzulösen. 2015 konnte aus diesem Grund unser Sebastian Vettel so einfach zu Ferrari wechseln.»

Brisant dabei: Für Leclerc ist es eine Saison zum Vergessen bislang, er ist mit sechs mageren Pünktchen nur Gesamt-Zehnter.

Bis zum Spätsommer ist es noch ein wenig hin, die aktuelle Performance von Ferrari könnte aber möglicherweise dazu führen, dass Leclerc von solch einer Klausel Gebrauch machen könnte, falls es sie in seinem Vertrag gibt.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1