Ricciardo und Kimi: Zeige dir, dass ich ein Mann bin

Kimi Räikkönen war während seiner Karriere immer für einen trockenen Spruch gut. Den bekamen nicht nur die Medien ab, sondern auch schon mal die Kollegen. Wie Daniel Ricciardo.

Kimi Räikkönen war in seiner Formel-1-Zeit nie ein Mann großer Worte. Stattdessen gab es gerne mal einen trockenen Spruch, vor allem für Medien, denn die Arbeit mit Journalisten gehörte für den Finnen nicht zu den beliebtesten Aspekten eines Rennwochenendes.

Doch auch die Kollegen mussten sich einiges anhören. Wie Daniel Ricciardo, der von einer Pinkel-Episode zu Beginn seiner Formel-1-Karriere erzählt, die ihm nachhing.

Dabei ging es um das menschliche Bedürfnis und wenn Rennfahrer es vor dem Rennen verspüren. «Man will nicht in einem Rennwagen pinkeln müssen oder den Drang verspüren. Die Gurte sind so eng und sie drücken und das macht einfach keinen Spaß», sagte Ricciardo im West Coast Eagles Podcast.

Deshalb kann es vorkommen, dass vor dem Rennen alle vor der Toilette Schlange stehen. Wenn man keine Zeit hat, muss man sich etwas einfallen lassen.

«Es gab eine Frauen- und eine Männer-Toilette, und ich dachte mir: 'Wenn du gehen musst, dann geh einfach'», sagte Ricciardo, der die Chance ergriff.

«Also ging ich zu den Frauen, und als ich rausging, sagte Räikkönen: ‚Alle Frauen sind hier drin‘ oder so ähnlich. Er machte sich im Grunde über mich lustig, dass ich eine Frau bin», so Ricciardo.

Ihn hat das geärgert, wie er zugibt: «Ich war neu, und die Art, wie er es gesagt hat, er redet ja nicht wirklich mit jemandem, habe ich einfach persönlich genommen. Und dachte: ‚Eines Tages werde ich dir zeigen, dass ich ein Mann bin.‘»

