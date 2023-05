Romain Grosjean: Alpine brachte Formel-1-Trophäen

Für Romain Grosjean begann der Monat Mai mit einer netten Überraschung: Der Genfer bekam vom Alpine-Team acht seiner zehn Formel-1-Trophäen, die er für seine Podesterfolge in der Königsklasse bekommen hatte.

Das Alpine-Team reiste mit einer besonderen Fracht nach Miami: Der Rennstall aus Enstone, mit dem Romain Grosjean noch zu Lotus-F1-Zeiten insgesamt zehn Podesterfolge feierte, brachte acht der zehn Trophäen des früheren GP-Stars und heutigen IndyCar-Piloten mit nach Amerika, um sie Grosjean zu übergeben.

Der Genfer, dessen Formel-1-Karriere 2020 mit dem spektakulären Feuer-Unfall auf dem Wüstenkurs von Bahrain ein jähes Ende genommen hatte, verpasste das letzte Rennwochenende in jener Saison wegen seiner Verletzungen, die er erlitten hatte. Kaum hatte er sich davon erholt, wechselte er in die IndyCar-Serie, um einige Einsätze für das Team Dale Coyne Racing zu absolvieren.

Seit 2022 geht der 37-Jährige in der US-Serie für das Andretti Autosport Team unterwegs, und deshalb zog er gemeinsam mit seiner Familie in die USA. Das Alpine-Team nutzte das Rennen in Miami, um dem früheren Schützling die meisten Pokale zu übergeben.

Grosjean präsentiert diese auf Twitter und erklärt dazu: «Der Monat Mai hätte nicht besser beginnen können! Ich danke Alpine dafür, dass sie meine Formel-1-Pokale nach Hause gebracht haben (zwei werden noch folgen).»

WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams