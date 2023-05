Rote Flagge in Miami: Crash von Hülkenberg (Haas)!

​Das erste Training zum WM-Lauf im Miami International Autodrome ist unterbrochen: Nach einem Unfall von Nico Hülkenberg hatte Formel-1-Rennleiter Niels Wittich keine andere Wahl, als die rote Flagge zu zeigen.

Die Motoren schweigen im Miami International Autodrome: Nico Hülkenberg hat seinen Haas-Rennwagen in Kurve 3 in die Mauzer gesetzt – Formel-1-Rennleiter Niels Wittich reagierte schnell und hat das Abschlusstraining mit der roten Flagge unterbrochen.

Nach einer halben Stunde hatte sich Nico als erster Fahrer weiche Pirelli mitgeben, damit fuhr er prompt neue Bestzeit, vier Zehntel vor Verstappen. Dafür gibt es keinen WM-Punkt, aber in der Box von Haas waren viele lächelnde Gesichter zu sehen. Kevin Magnussen, ebenfalls auf weichen Pirelli, verlor auf Hülki fast eine halbe Sekunde.

Dann aber gefror das Lächeln in den Gesichtern der Haas-Mannschaft: Hülki verlor den Wagen in Kurve 3 aus der Kontrolle und setzte den Renner in die Mauer.

Formel-1-Champion Jenson Button: «Schade, schade. Da ist Nico kalt erwischt worden, weil er an jener Stelle weniger Grip hatte als erwartet. Wenn du in dieser Kurve den Wagen aus der Kontrolle verlierst, dann hast du keine Chance.»