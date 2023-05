Toto Wolff (Mercedes): «Mut macht gar nichts»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach nach dem Miami-Qualifying, das George Russell und Lewis Hamilton auf den Plätzen 6 und 13 beendeten, Klartext. Der Wiener betonte: «Das Auto ist einfach zu sehr auf Messers Schneide.»

Für das Mercedes-Team gestaltete sich das Abschlusstraining in Miami enttäuschend, Lewis Hamilton blieb bereits im Q2 hängen und musste sich mit Platz 13 begnügen. Sein Teamkollege George Russell schaffte es in die Top-10-Gruppe, landete am Ende aber noch hinter Haas-Pilot Kevin Magnussen und Pierre Gasly aus dem Alpine-Team auf Position 6.

Das entspricht natürlich nicht dem Selbstverständnis von Mercedes. Teamchef Toto Wolff erklärte im «ORF»-Interview denn auch: «Am Ende ist das Auto einfach zu langsam, das war schon im vergangenen Jahr so. Aber wir haben Lewis natürlich dann rausgeschickt, als alle anderen auch auf die Bahn gingen, und im Verkehrsstau sind die Reifen halt auch nicht bereit und da geht überhaupt nichts. Das macht ein ohnehin schon zu langsames Auto noch langsamer, sodass du im Q2 dann rausfliegst.»

Auf die Ursachen angesprochen erklärte der 51-jährige Österreicher: «Das war im letzten Jahr glaube ich unsere schlechteste Rennstrecke hier und jetzt ist es auch kein Highlight. Das Auto ist zu sehr auf Messers Schneide. Wenn man es gut erwischt, sind wir voll dabei, nicht 1 und 2, aber vielleicht 4 und 5. Aber wenn man es nicht gut erwischt, sind die Abstände im Mittelfeld so knapp – da ist zwischen 6, 7 Autos eine Zehntelsekunde – dass du schnell mal am verlierenden Ende bist.»

Bei den Kollegen von «Sky» betonte er auf die Frage, was mit Blick aufs Rennen Mut mache: «Mut macht gar nichts. Der Longrun, der am Freitag nur zwei oder drei Runden war, war eigentlich in Ordnung, aber wenn du natürlich im Niemandsland startest, wie der Lewis, wird es auch dann schwierig.»

Qualifying, Miami

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,841 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,202

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,349

04. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,767

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,786

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,804

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,861

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,935

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:27,795

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,903

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,975

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:28,091

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:28,395

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,394

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:28,429

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,476

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,484

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,577