Lance Stroll: «Ziemlich sauer» nach Miami-Wochenende

Während Fernando Alonso als Dritter des Miami-GP vom Podesttreppchen strahlte, erlebte sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll ein frustrierendes Rennen. Hinterher sprach der Kanadier Klartext.

Für Fernando Alonso endete der Miami-GP mit einem erfreulichen Resultat. Zum vierten Mal in dieser Saison durfte er sich als Dritter über einen Podestplatz freuen. Die Freude stand dem zweifachen Weltmeister ins Gesicht geschrieben. Einen ganz anderen Eindruck hinterliess sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll.

Der Kanadier musste den fünften GP der Saison von Startplatz 18 in Angriff nehmen, nachdem er am Vortag den Sprung ins Q2 nicht geschafft hatte. Stroll fuhr auf den harten Reifen los und angesichts des Tempos seines grünen GP-Flitzers durfte er sich trotzdem Hoffnungen auf Punkte machen. Doch am Ende ging er als Zwölfter leer aus.

Entsprechend schlecht gelaunt verliess er sein Cockpit. Der 24-Jährige aus Montreal klagte bei «Motorsport.com»: «Ich bin ziemlich sauer über den Verlauf meines Wochenendes. Es gab keine Punkte und natürlich wollte ich mehr erreichen. Ich steckte im Verkehr fest und im Rennen ereignete sich auch nicht viel. Ich wollte wissen, was los war und ob ich vielleicht eine andere Strategie hätte wählen können.»

Und der WM-Achte betonte: «Es war ein hartes Rennen, ich steckte im DRS-Zug fest und natürlich entstand der Schaden bereits im Qualifying. Wir werden das sicher besprechen, aber wie gesagt, es war ein schwieriges Rennen, denn das Überholen war knifflig und die Reifen bauten nicht zu stark ab, da ist es schwierig, nach vorne zu kommen, wenn du hinten losfährst.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1