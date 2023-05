Red Bull Racing mit Verstappen: 23 Rennen, 23 Siege?

Sergio Pérez und Max Verstappen in Miami

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Red Bull Racing ist 2023 ungeschlagen. In dieser Form kann RBR alle Saisonrennen gewinnen. Gab es schon mal einen solchen Durchmarsch?

Fünf WM-Läufe 2023, fünf Siege für Red Bull Racing. Um genau zu sein, ist der Rennstall aus Milton Keynes sogar seit Mitte November 2022 ungeschlagen, damals gewann George Russell in Interlagos (Brasilien).

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Detlev Ehrlich aus Villingen wissen: «Angesichts der Siegesserie möchte ich gerne wissen – gab es schon mal einen GP-Rennstall, der in der Formel 1 sämtliche Saisonrennen gewonnen hat?»

Nein, einen solchen Durchmarsch hat es noch nie gegeben. Siege in allen WM-Läufen eines Jahres, das hätte McLaren 1988 mit Ayrton Senna und Alain Prost beinahe geschafft. Aber dann stolperte Senna in Monza über Nachzügler Jean-Louis Schlesser im Williams. McLaren triumphierte damit bei 15 von 19 Läufen, was einer Siegerquote von 93,75 Prozent entspricht.

Ebenfalls auf eine Siegesquote von mehr als 90 Prozent kam Mercedes 2016 mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Die Marke mit dem Stern gewann 19 von 21 Läufen (90,38%).

In der Region von 80 Prozent lagen diese Rennställe:



Ferrari 2002: 15 von 17 Siegen (88,24%).



Ferrari 1952: 7 von 8 Siegen (87,5%).



Alfa Romeo 1950: 6 von 7 Siegen (85,71%).



Mercedes 2015: 16 von 19 Siegen (84,21%).



Mercedes 2014: 16 von 19 Siegen (84,21%).



Ferrari 2004: 15 von 18 Siegen (83,33%).





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1