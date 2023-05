Mysterium Vertrag: Wolff verrät Pakt mit Hamilton

Lewis Hamilton hat seinen Vertrag bei Mercedes noch nicht verlängert, und parallel kocht die Gerüchteküche hoch. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hält dagegen.

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari kochten zuletzt immer wieder hoch. Von Mercedes-Teamchef Toto Wolff gab es im Rahmen des Monaco-GP ein deutliches Dementi. Auch, was einen möglichen Wechsel von Charles Leclerc im Gegenzug betrifft.

«Da ist nichts dran. Ich denke, so wie es bei uns im Moment aussieht, sind wir mit Lewis in einer sehr glücklichen Position», sagte Wolff.

Dabei verriet der Österreicher, dass er einen Pakt mit Hamilton geschlossen habe. «Wir haben einen Pakt - und den haben wir schon seit vielen, vielen Jahren - dass wir mit keinem anderen Fahrer sprechen, bevor wir eine Entscheidung getroffen haben, ob wir zusammenbleiben oder nicht», so Wolff weiter.

Ungewöhnlich zudem: Es gebe keine klassischen Verhandlungen zwischen Wolff und Hamilton. Vielmehr stehe der Vertrag seit 2013 und man ändere immer nur die Zahlen, ein paar Worte und das Datum.

Wie es nun weitergeht mit der Vertragsverlängerung, da wollte Wolff «noch nicht drüber sprechen, weil wir beide, Lewis und das Team, das Beste für jeden von uns herausholen wollen. Wir sprechen über die Bedingungen, wir sprechen über Optionen und all das, und wir sind völlig auf einer Linie. Es geht wirklich darum zu überlegen, was das Beste ist», so Wolff.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48:51,980 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,921 sec

03. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,062

05. George Russell (GB), Mercedes, +56,284

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:01,890 min

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,362

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:03,391

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2 Runden

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2 Runden

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

WM-Stand (nach 6 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 144 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 93

04. Hamilton 69

05. Russell 50

06. Sainz 48

07. Leclerc 42

08. Stroll 27

09. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Hülkenberg 6

13. Piastri 5

14. Bottas 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 249 Punkte

02. Aston Martin 120

03. Mercedes 119

04. Ferrari 90

05. Alpine 35

06. McLaren 17

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1