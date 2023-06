Lando Norris (McLaren): Strafe wegen Unsportlichkeit

McLaren-Fahrer Lando Norris versteht die Welt nicht mehr: Der 23-jährige Engländer hat im Kanada-GP eine ungewöhnliche Strafe erhalten, damit bleibt McLaren in Montreal seit 2014 ohne Punkte!

Unglaublich, aber wahr: McLaren, jenes Team, das den Grossen Preis von Kanada öfter gewonnen hat als jeder andere Formel-1-Rennstall, nämlich 13 Mal, dieses McLaren hat in Montreal seit 2014 keinen einzigen WM-Punkt mehr geholt. Und daran hat sich auch 2023 nichts geändert.

Denn Lando Norris wurde durch eine ungewöhnliche Strafe der Regelhüter aus den Top-Ten gekegelt: Fünfsekunden-Zeitstrafe wegen Unsportlichkeit. Was ist da passiert?

Als nach dem Unfall von George Russell eine virtuelle Safety Car-Phase verhängt und dann sogar das Safety-Car hinausgeschickt wurde (Trümmerteile von Mercedes auf der Bahn), fuhr Norris absichtlich langsam, damit McLaren in der Gelbphase beide Autos hintereinander abfertigen kann, also Piastri und ihn selber.

Das kannten die Regelhüter kein Pardon: «Lando Norris hat mit voller Absicht eine Lücke erzeugt, um seinem Team einen Vorteil zu erzeugen. Er hat dabei die Autos dahinter eingebremst.» Der Speed-Unterschied lag bei satten 50 km/h.

Die Rennkommissare beriefen sich auf Artikel 12.2.1 des Sport-Kodex, der alles bestrafenswert macht, «was der Fairness im Wettbewerb widerspricht oder durch unsportliches Verhalten den Ausgang beeinflusst».



Lando spielt das Unschuldslamm: «Ich habe keine Ahnung, für was ich bestraft worden bin. Es gibt immer wieder Situationen, wenn du unter virtuellem Safety-Car langsam machst. Wenn ich also heute eine Strafe erhalte, dann hätten sie mich auch in den vergangenen drei Jahren bestrafen können. Ich finde nicht, dass ich irgend etwas falsch gemacht habe.»



Das sahen die FIA-Vertreter anders: Die fünf Sekunden Strafe bedeuten, dass Norris von Rang 9 absackte auf Rang 13.



Norris findet dennoch: «Das war mein bestes Rennen in diesem Jahr.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2