Fred Vasseur (Ferrari): «Licht am Ende des Tunnels»

​Ferrari hat nach einem verpatzten Qualifying (Startplätze 10 und 11) einen guten Grand Prix von Kanada gezeigt: Charles Leclerc Vierter, Carlos Sainz Fünfter. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur über den Stand der Dinge.

Pfui im Qualifying, Hui im Rennen – nach der Pleite im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Kanada (falsche Reifenwahl bei Leclerc, Sainz desorientiert) zeigten die Roten einen guten WM-Lauf auf der Insel Notre-Dame, mit dem Monegassen Leclerc am Ende auf Rang 4 und mit dem Madrilenen Sainz auf Platz 5.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Insgesamt war das ein gutes Wochenende. Wir hatten am Freitag gutes Tempo gezeigt. Der Samstag war schwieriger, das war natürlich nicht das erwartete Ergebnis.»

«Wenn man dann von P10 und P11 startet und auf P4 und P5 ins Ziel kommt, dann ist das eine schöne Belohnung fürs Team. Wir erkennen Licht am Ende des Tunnels, dass wir also das Auto in die richtige Richtung entwickeln.»

«Ich weiss nicht, ob Montreal die richtige Strecke ist, um das Kräfteverhältnis im Feld schlüssig zu beurteilen. Denn die Strecke ist sehr besonders, es geht sehr viel ums Randsteinfahren und um Bodenwellen. Doch insgesamt haben wir einen guten Job gemacht.»



«Wir werden in Österreich ein paar Verbesserungen am Wagen haben. Aber ist klar, dass wir im Qualifying wettbewerbsfähig sind – egal, auf welcher Strecke. Was uns jetzt fehlt, ist ein sauberes Wochenende. Das Feld liegt so dicht beisammen, wenn da nicht alles stimmt, hast du einen schweren Stand.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2