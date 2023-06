Fernando Alonso: Kontroverse Aussage in Österreich

​Der Spanier Fernando Alonso hat mit Aston Martin ein klares Ziel vor Augen: Lücke zu Red Bull Racing weiter schliessen, Leader Max Verstappen unter Druck setzen. Und er hat einen verblüffenden Vorschlag.

Fernando Alonso ist die Sensation des ersten Saisondrittels 2023: Der 41-jährige Spanier hat bei acht Rennen fünf Mal das Siegerpodest besucht, als Dritter in Bahrain, Saudi-Arabien, Australien und Miami, als Zweiter sogar in Monaco und Montreal.

Fehlt nur noch ein Sieg. Alonso behauptet felsenfest: «Ja, wir müssen aus eigener Kraft gewinnen können. Wir wollen mit weiteren Verbesserungen am Wagen die Lücke zu Red Bull Racing verringern und so Verstappen unter Druck setzen.»

In Kanada hat Aston Martin mit einem umfassenden Evo-Paket nachgelegt: Seitenkästen, Boden, Motorverkleidung, alles neu. Weitere Verbesserungen folgen.

Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen macht aus seiner Bewunderung für den 32-fachen GP-Sieger Alonso kein Geheimnis. «Ich mag Fernando. Seine Liebe zum Sport ist offensichtlich, und ich finde es faszinierend zu sehen, wie das Feuer in ihm nach all den Jahren noch lichterloh brennt.»

«Fernando ist ein Racer durch und durch, er ist wie ein Tier, der Kerl gibt nie auf, unglaublich. Wenn es einen Fahrer gibt, den ich gerne als Sieger sehen würde, dann ist es er.»



Es wäre der erste GP-Triumph des Asturiers seit mehr als zehn Jahren, seit Barcelona 2013, damals mit Ferrari. Der 33. Sieg von Fernando nach so langer Zeit wäre neuer Formel-1-Rekord – der grösste Abstand zwischen zwei Siegen beträgt derzeit sechs Jahre, sechs Monate und 28 Tage – so lange musste der Italiener Riccardo Patrese von Südafrika 1983 bis San Marino 1990 auf einen neuen Triumph warten.



Fernando äussert sich am Red Bull Ring vorsichtig: «Mal sehen, wie sich das Auto hier anfühlt. Barcelona und Montreal waren Wochenenden, die sich ganz anders entwickelt haben. In Spanien lagen wir am Ende 55 Sekunden hinter Max, in Kanada waren es 9 Sekunden. Ich hoffe, hier sind wir so schnell wie in Montreal.»



«Aber ich sehe viele Fragezeichen, denn weder das Ergebnis in Katalonien noch jenes in Kanada haben wohl das wirkliche Bild gezeigt. Wir hatten in Montreal nur ein wirkliches Training, aus diesem Grund konnten wir die ganzen Verbesserungen nicht wie erhofft ausloten. Dazu kam das wechselhafte Wetter. Hier geht es in ähnlichem Stil weiter: Wir haben ein Sprint-Wochenende mit nur einem freien Training, dann geht es schon in die Quali, und dann haben wir den Sprint-Samstag. Regen wird kommen. Es wird also wieder schwierig sein, unser Update voll zu nutzen.»



«Alles in allem wird unsere Form je nach Pisten-Layout variieren. Der Kampf mit Mercedes und Ferrari bleibt spannend, Red Bull Racing ist im ersten Teil der Saison meist in der eigenen Liga gefahren. Wir müssen beide Autos in die Top-Ten bringen, um uns hinter RBR zu behaupten.»



Immer wieder ein Thema unter den Fahrern: Probleme im Qualifying, wenn sich Piloten gegenseitig im Weg stehen.



Fernando Alonso hat einen kontroversen Vorschlag: «Wir sollten zurückgehen zur Einzel-Quali, wenn also immer nur ein Wagen auf der Bahn ist. Das Problem Verkehr hätte sich schlagartig erledigt, und jedes Team erhielte gleich viel Sendezeit.»



Das damals versuchte Format Anfang der 2000er Jahre aber zeigte: Die Fans mochten es nicht. Es wurde nach drei Jahren in unterschiedlichen Abläufen über Bord geworfen.





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2