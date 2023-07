Max Verstappen: Wieso Daniel Ricciardo wertvoll ist

​Daniel Ricciardo kehrt als Stammfahrer in die Formel 1 zurück, er ersetzt bei AlphaTauri den Niederländer Nyck de Vries. Daniels früherer Red Bull Racing-Stallgefährte Max Verstappen spricht über den Australier.

Von Mai 2016 bis Ende 2018 fuhren der Australier Daniel Ricciardo und der Niederländer Max Verstappen als Teamkollegen bei Red Bull Racing. Ricciardo wurden 2016 WM-Dritter, Verstappen, der zum Spanien-GP von Toro Rosso zu RBR wechelte und auf Anhieb gewinnen konnte, wurde WM-Fünfter. Ein Jahr später wurde Daniel WM-Fünfter, Max Sechster.

Ab 2018 hatte Max die Oberhand: WM-Vierter, Daniel nur noch Sechster, und der GP-Routinier spürte, dass er einen Tapetenwechsel braucht, er seilte sich zu Renault ab.

Verstappen legte von Jahr zu Jahr zu, wurde 2021 und 2022 Weltmeister und steht inzwischen bei 43 GP-Siegen. Ricciardo fuhr zwei Jahre lang bei Renault (Neunter 2019, Fünfter 2020), dann engagierte ihn McLaren, wo Daniel in Monza 2021 den bislang letzten Grand Prix des Traditionsrennstalls gewann. Aber das konnte die Probleme von Daniel mit dem Wagen nicht kaschieren, die WM-Ränge 8 (2021) und 11 (2022) waren eine Ernüchterung, für 2023 fand der achtfache GP-Sieger keinen Stammplatz mehr.

Daniel Ricciardo kehrte daraufhin in den Schoss der Red Bull-Familie zurück, als dritter Fahrer bei Red Bull Racing. Sein Ziel war immer, wieder in der Startaufstellung zu stehen. Das passiert nun schneller als erwartet: Am 11. Juli hat AlphaTauri bestätigt – der enttäuschende Nyck de Vries ist out, am Ungarn-GP-Wochenende ab 21. Juli sitzt auf dem Hungaroring Daniel Ricciardo im Auto.

Dies nicht zuletzt auch wegen Daniels Leistungen im Red Bull-Simulator und wegen seines Pirelli-Tests im Anschluss an den britischen Grand Prix. Red Bull Racing hat das nicht bestätigt, aber Ricciardo soll dabei Rundenzeiten gefahren haben, die schnell genug gewesen wären, zum britischen Grand Prix in Startreihe 1 zu stehen.



Ein hohes Tempo, selbst wenn die Bedingungen nicht vergleichbar waren – andere Pistenverhältnisse, anderes Wetter, Ricciardo auf 2024er Experimentalreifen von Pirelli.



Formel-1-Champion Max Verstappen sagte über Ricciardo am Silverstone-Wochenende in einer Runde mit niederländischen Journalisten: «Daniel macht im Simulator einen hervorragenden Job. Ich bin davon nicht überrascht. Gewiss, er hatte Probleme bei McLaren, aber ich dachte immer – Talent geht nicht einfach so verloren. Dazu kommt seine gewaltige Erfahrung.»



«Wir haben schnell gemerkt, wie wohl sich Daniel bei uns fühlt. Er sagte mir, dass es ihm gutgetan habe, einen Schritt zurückzutreten und mal tief durchzuatmen. Aber jetzt ist er wieder voll da, und das zeigt sich auch bei der Arbeit in der Simulation. Er hörte überaus aufmerksam zu und stellt sehr viele Fragen.»



«Ich kenne Daniel von früher so gut, wir können über alles reden. Manchmal bitte ich ihn, ob er einen bestimmten Aspekt der Abstimmung für mich auszuprobieren, den ich vielversprechend finde, die Meinung von Daniel ist mir wichtig.»



Daniel Ricciardo hat im Juni 2023 gegenüber unseren Kollegen von ESPN gesagt: «Ein märchenhaftes Ende meiner GP-Karriere wäre es, nochmals für Red Bull Racing Rennen zu fahren.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2