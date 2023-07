Lewis Hamilton (Mercedes): Das macht ihm Mut

​Mercedes-Star Lewis Hamilton hat den Grossen Preis von Ungarn schon acht Mal gewinnen können. Der Engländer verrät, wieso er glaubt, dass sein Rennstall auf dem Hungaroring konkurrenzfähig sein wird.

Unter den vielen Rekorden des Ausnahme-Rennfahrers Lewis Hamilton: Er hat den Grossen Preis von Ungarn sagenhafte acht Mal gewinnen können, mehr Siege im gleichen Grand Prix hat kein Formel-1-Fahrer geschafft (Michael Schumacher gewann acht Mal in Frankreich, Hamilton zudem acht Mal in Silverstone).

Lewis Hamilton sagt: «Ich kann auch nicht sagen, wieso es mir hier oft so gut gelaufen ist. Ich mag diese Strecke, und ich finde die Stadt Budapest atemberaubend. Diese Bahn ist ein echter Klassiker, eine Rennstrecke wie sie heute nicht mehr gebaut wird.»

Aber der 38-jährige Brite weiss: Es werden einige verrückte Dinge passieren müssen, damit er die Red Bull Racing-Siegesserie beenden und am 23. Juli seinen 104. Formel-1-Sieg sicherstellen kann; es wäre sein erster Erfolg seit 595 Tagen (oder 19 Monaten), seit dem Triumph beim Grossen Preis von Saudi-Arabien Anfang Dezember 2021.

Hamilton stand in den vergangenen vier Formel-1-WM-Läufen drei Mal auf dem Siegerpodest: als Zweiter in Spanien, als Dritter in Kanada und England. Fakt ist jedoch: Die ganzen Verbesserungen am Mercedes-Rennwagen haben nicht zum erhofften Durchbruch geführt.



Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, und so sagt Lewis Hamilton zu den Erfolgsaussichten von Mercedes für den Ungarn-GP: «Wir waren in Silverstone im Hintertreffen, aber die Daten haben gezeigt – der Rückstand kam vorwiegend aus den schnellen Bögen. In langsamen Kurven waren wir in England gar nicht mal so schlecht, und ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen für eine starke Darbietung hier auf dem Hungaroring.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2