Böser Vorwurf bei McLaren: Piastri benachteiligt?

​Oscar Piastri lag im ersten Teil des Ungarn-GP auf dem zweiten Platz. Aber dann wandte McLaren eine Reifenwechselstrategie an, die den Australier hinter Lando Norris zurückwarf. Was ist da passiert?

Ist Oscar Piastri beim Grossen Preis von Ungarn von McLaren benachteiligt worden? Im ersten Teil des Rennens lag der junge Australier souverän auf dem zweiten Platz hinter Max Verstappen, dahinter Lando Norris im anderen McLaren und dann Mercedes-Star Lewis Hamilton.

Die Mercedes-Strategen holten den Rekord-Champion herein, um mindestens einen McLaren-Fahrer zu unterschneiden – will heissen: früher zum Stopp hereinkommen, flotte Runde drehen, um in der Folge, wenn der Gegner ebenfalls frischen Gummi geholt hat, im Idealfall vorne zu liegen.

McLaren reagierte, aber zuerst wurde Lando Norris an die Box geholt, nicht Piastri.

Der frühere McLaren-Fahrer Martin Brundle wunderte sich sofort: «Das ist etwas merkwürdig. Normalerweise wird der besser platzierte Fahrer zuerst abgefertigt.»

Nach einem guten Stopp fuhr Norris eine brillante erste Runde, dann endlich wurde auch Piastri hereingeholt, fiel aber prompt hinter Norris zurück. McLaren hatte den Versuch von Mercedes abgewehrt, aber Piastri hatte dabei einen Rang verloren.



Es war auffallend ruhig am Funk mit Oscar, aber sofort kursierte unter den Formel-1-Fans im Netz, da sei Norris wohl bevorzugt behandelt worden.



Und vielleicht ist die scheinbar unschuldige Frage von Piastri später im Rennen durchaus nicht so unschuldig. Da meldete sich der Formel-3- und Formel-2-Champion so zu Wort: «Was wollt ihr denn, was ich jetzt mache?» Vordergründig ging es hier um das richtige Vorgehen mit den Reifen. Aber die Formulierung der Frage lässt auch Raum für eine andere Auslegung.



McLaren-CEO Zak Brown lässt diesen bösen Vorwurf nicht auf sich sitzen. Der 51-jährige Kalifornier sagt im Fahrerlager des Hungarorings zu dieser Szene: «Wir wollten uns gegen Lewis absichern und haben am Kommandostand besprochen, wie wir am besten vorgehen wollen. Da war keine Absicht dabei, es ging nicht darum, einen Fahrer zu benachteiligen.»



Aber so richtig wohl ist Brown bei der ganzen Sache anscheinend nicht, denn er lobt Piastri auffallend: «Oscar fährt für sein Alter verblüffend reif. Seine Leistungen sind sehr eindrucksvoll, vor allem vor dem Hintergrund, dass er im vergangenen Jahr keine Rennen gefahren ist.»



«Er ist ein Fahrer, der sich sehr ausführlich mit der Datenanalyse beschäftigt. Er weiss genau, wie er seinen Fahrstil und den Wagen in Einklang bringen muss. Auch wenn etwas noch nicht passt, zeigt er Geduld.»



Piastri wurde nach Rang 4 in England nun Fünfter in Ungarn.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:08,634 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +33,731 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +37,603

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,134

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:02,572 min

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:05,825

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:10,317

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:11,073

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:15,709

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +3*

Out

* Sargeant ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Pierre Gasly (F), Alpine, Aufhängungsschaden





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2