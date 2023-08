Oscar Piastri: Schüler von Zarco und Miller

Neben Lando Norris war auch sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri als interessierter Zaungast bei der MotoGP-WM in Silverstone mit dabei. Dabei traf er unter anderem auf Johann Zarco und Jack Miller.

Die Formel 1 befindet sich aktuell in der Sommerpause. Zwei Stars der jungen Generation der Vierrad-Stars nutzten das MotoGP-Wochenende auf dem Silverstone Circuit zu einer Stippvisite in der Welt der Zweirad-Königsklasse. Neben Lando Norris war auch dessen McLaren-Teamkollege Oscar Piastri interessierter Zaungast im «Home of British Motor Racing».

Piastri hielt sich bei seinem Besuch längere Zeit in der Box von Prima Pramac Ducati auf, wo er sich technische Details erklären liess. Sein Lehrmeister war der französische MotoGP-Routinier Johann Zarco, der sich viel Zeit für den australischen Formel 1-Rookie nahm und ihm einige Funktionen des Ducati-Desmo-Dashboards erläuterte. Bei Ducati Corse sprach Piastri auch mit Weltmeister Pecco Bagnaia und Enea Bastianini.

Der 22-Jährige schaute auch bei Red Bull KTM Factory Racing vorbei, wo er seinen Landsmann Jack Miller traf, der sehr erfreut über den Besuch des McLaren-Hoffnungsträgers war.

Sowohl Piastri als auch Miller sind Markenbotschafter für die australische Marke Quadlock, einen Anbieter für Hightech-Mobiltelefon-Zubehör. Quadlock lud Piastri nach Silverstone ein. Vor dem Rennwochenende in Silverstone hatte Miller das Formel-1-Werk von Red Bull Racing in Milton Keynes besucht.

Auf der Startaufstellung wünschte Piastri auch noch dem achtfachen Weltmeister Marc Márquez per Handshake alles Gute. Sein McLaren-Teamkollege Norris hielt sich in Silverstone längere Zeit bei den Yamaha-Werksfahrern Franco Morbidelli und Fabio Quartararo auf, mit dem Franzosen vollzog er auch einen Helm-Tausch.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3