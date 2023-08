Fernando Alonso mit Mega-Lob für Max Verstappen

Es kommt selten vor, dass Fernando Alonso zugibt, dass ein Fahrer besser ist als er. Nach dem 13. Saisonrennen in Zandvoort ließ der Spanier eine beeindruckende Lobeshymne los.

Max Verstappen ist auch im Chaos von Zandvoort cool geblieben. Der Weltmeister bewies, dass er sich auch von äußeren Einflüssen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Der Titelverteidiger fuhr beim Niederlande-GP seinen neunten Sieg in Serie.

Ein Selbstläufer war es allerdings nicht, wie Verstappen im Anschluss einräumte. «Es ist hart, und besonders heute ist es leicht, eine falsche Entscheidung zu treffen oder sogar selbst im Kiesbett zu landen oder was auch immer», sagte Verstappen.

Nun ist der Niederländer niemand, der sich selbst und seine Leistungen übermäßig in den Vordergrund stellt.

Das übernahm nach dem nächsten Husarenritt Verstappens sein Konkurrent Fernando Alonso.

Der Spanier wurde nämlich gefragt, was er davon hält, was Verstappen in diesem Jahr bislang erreicht hat. Glaubt er, dass Verstappen auf einem anderen Level als alle anderen fährt? Oder glaubt er, dass er oder Lewis Hamilton zum Beispiel ihn herausfordern könnten, wenn sie im selben Auto sitzen würden?

«Es wird manchmal unterschätzt, was Max leistet», stellte Alonso klar. «Ich denke, es ist sehr kompliziert, in einer so dominanten Art und Weise zu gewinnen, egal in welchem Profisport.»

Alonso weiter: «Ich denke, man muss in einer Stimmung und in einem Zustand sein, in dem man mit dem Auto verbunden ist. An Tagen wie heute habe ich das Gefühl, dass ich mein Bestes gegeben habe, und ich habe 100 Prozent meiner Fähigkeiten gegeben.»

Es gibt aber auch die Rennen, in denen es nicht so läuft, in denen die 100 Prozent ein Stück weit weg sind. Die gab es bei Alonso in diesem Jahr auch.

«Man hat immer das Gefühl, dass man sich noch verbessern kann, und ist nicht zu 100 Prozent zufrieden mit sich, so wie ich heute. Und ich denke, dass Max diese 100 Prozent im Moment öfter erreicht als wir, als jeder andere Fahrer, und deshalb dominiert er auch», so Alonso.

Doch Alonso wäre nicht Alonso, wenn er dann nicht doch noch klarstellt, dass er in einem Red-Bull-Renner auch abliefern würde. «Wir Fahrer haben im Allgemeinen eine Menge Selbstvertrauen. Ich glaube, dass ich auch gut abschneiden kann. Ich weiß nicht, wie es bei Lewis aussieht, aber bei mir, ja!», so Alonso.

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3