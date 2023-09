Max Verstappen: «Ich weiss, das ist etwas Besonderes»

​Weltmeister Max Verstappen gewinnt 12 von 14 Saisonrennen, er ist seit Anfang Mai ungeschlagen, mit zehn Siegen in Folge. Der 25-jährige Niederländer kann es selbst kaum glauben, wie diese Saison verläuft.

«Ich gebe nichts auf Flüche», hatte Max Verstappen geschmunzelt, als er vor dem Grossen Preis von Italien auf einige Kuriositäten der Formel-1-Historie angesprochen wurde. Wie etwas das hier:

Charles Leclerc siegt in Monza 2019, ein Jahr später scheidet er aus.

Pierre Gasly siegt in Monza 2020, ein Jahr später scheidet er aus.

Daniel Ricciardo siegt in Monza 2021, ein Jahr später scheidet er aus.

Max Verstappen siegt in Monza 2022, ein Jahr später – gewinnt er erneut! So weit zum angeblichen Fluch!

Statistiker gaben vor dem GP-Klassiker in Monza auch zu bedenken: McLaren hatte 1988 alle Rennen gewonnen, bis Superstar Ayrton Senna in Monza über Williams-Aushilfe Jean-Louis Schlesser stolperte. Ferrari erbte einen Doppelsieg.



Aber auch das ist nicht passiert: Red Bull Racing fuhr mit Verstappen und Pérez zum 28. Doppelsieg.



Einhellige Meinung im Fahrerlager: RBR kann sich derzeit nur selber schlagen – wegen eines technischen Problems am Modell RB19 oder eines Fahrfehlers der Piloten.



«In Monza war Verstappen mit den Temperaturen im kritischen Bereich», so Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, aber letztlich ging alles gut.



Verstappen nach einem Grossen Preis von Italien gespickt mit Zweikämpfen voller Pfeffer: «Wir hatten ein solides Tempo, und das hat es uns erlaubt, sehr sorgfältig mit den Reifen umgehen zu können. Es war nicht einfach gegen Carlos Sainz, um einen Angriff in Kurve 1 erfolgreich abzuschliessen, denn die Ferrari zeigten in Monza eindrucksvollen Top-Speed.»



«Ich nahm mir vor, geduldig zu bleiben und auf einen kleinen Fehler von Sainz zu warten. Der kam prompt, Carlos verbremste sich leicht und verlor ein wenig den Schwung. Aus diesem Grund kam ich besser aus der ersten Schikane, konnte in der Curva Grande auf gleiche Höhe ziehen und dann in der Roggia vorbeigehen. Danach konzentrierte ich mich ganz auf mein Auto, um alles im grünen Bereich zu halten.»



Klar wird Max mehrfach auf diesen zehnten Sieg in Folge angesprochen, schliesslich hat das noch kein Formel-1-Fahrer vor ihm geschafft. Max, sichtlich verlegen: «Äh, ja, das stimmt. Ich bin so stolz auf meine Mannschaft. Mir ist klar, dass man eine solche Saison nicht oft in seiner Karriere erlebt, und bei all der Hektik versuchen wir auch, das zu geniessen.»



Wir haben in Monza meist schnelle, aber hin und wieder auch fade Rennen erlebt. 2023 jedoch wussten die Fans gar nicht mehr, wo sie hingucken sollen – Zweikämpfe hüben und drüben.



Max erklärt das so: «Die Autos werden immer effizienter. Und es ist, verstellbarer Heckflügel hin oder her, gemessen an 2022 schwieriger geworden, einem Gegner zu folgen. Die heutigen Rennwagen bauen mehr Abtrieb auf als die Fahrzeuge vor einem Jahr, und sie sind gleichzeitig windschlüpfiger geworden. Dazu kommt in Monza – die Flügel sind generell auf Top-Speed getrimmt, der Effekt durch das verstellbare Flügelelement ist daher kleiner als auf anderen Pisten.»



Folgt in Singapur für Max Sieg Nummer 11 in Folge? Verstappen glaubt: «Das Rennen auf dem Strassenkurs wird für uns etwas schwieriger. Diese Piste passt nicht ideal zum Auto. Aber klar werden wir versuchen, die Serie fortzusetzen.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3