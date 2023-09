Italien-GP: Feiert Ferrari den 20. Monza-Sieg? 03.09.2023 - 14:24 Von Vanessa Georgoulas

Schenkt Carlos Sainz den Tifosi in Monza den ersten Ferrari-Sieg in dieser Saison?

Die Tifosi freuen sich auf den 14. GP in Monza, den Ferrari-Star Carlos Sainz von der Pole in Angriff nehmen darf. Siegt der Spanier, darf sich der älteste GP-Rennstall der Welt über den 20. GP-Sieg in Monza freuen.