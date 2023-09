Nico Rosberg: «Das kann sich schnell hochschaukeln»

Charles Leclerc und Carlos Sainz lieferten sich in Monza einen engen Zweikampf

Der frühere Formel-1-Pilot Nico Rosberg hat einen Ratschlag für Ferrari-Teamchef Fred Vasseur. Er ist sich sicher: Der Franzose muss bei der Nachbesprechung des Italien-GP die Initiative ergreifen.

Den WM-Lauf in Monza entschied Max Verstappen für sich, doch für die grosse Show sorgten die beiden Ferrari-Piloten: Charles Leclerc und Carlos Sainz lieferten sich ein Rad-an-Rad-Duell um den letzten Platz auf dem Podesttreppchen, den am Ende der Spanier erobern konnte. Jeder, der das Rennen beobachtete, hielt zeitweise den Atem an – auch Fred Vasseur, der gleich nach dem Fallen der Zielflagge ankündigte, über das Rennen werde man noch sprechen.

In den Augen des früheren GP-Piloten Nico Rosberg ist eine Aussprache unabdingbar, der Deutsche sagt im «Sky Sports F1»-Podcast: «Für uns war das Duell grossartig anzuschauen, aber es hätte auch fast gekracht, etwa als Leclercs Räder blockierten, das war sehr nah an einem Crash dran.»

«Ich habe Fred Vasseur nach dem Rennen gesagt, dass ich wirklich empfehle, dass er beide Fahrer bittet, sich mit ihm zusammenzusetzen, und dass dies nicht der Teammanager oder so macht, denn der Teamchef hat mehr Autorität», erzählt der Weltmeister von 2016, der sich während seiner Mercedes-Zeit selbst einige enge Duelle mit seinem damaligen Teamkollegen Lewis Hamilton geliefert hatte.

«Vielleicht sollte er sogar erst mit dem einen Fahrer sprechen, dann mit dem anderen, und erst dann mit beiden zusammen, denn so bekommt er die ganze Story zu hören und es ist wichtig, dass er jetzt proaktiv reagiert. Denn wenn ein Fahrer ein schlechtes Gefühl dabei hat, kann sich das schnell hochschaukeln», warnt Rosberg.

«Es kann sein, dass sich dann der eine Fahrer denkt, dass er beim nächsten Mal nicht nachgeben oder gar dass er sich rächen wird. Deshalb ist es wichtig, dass Vasseur das ganze praktisch angeht und unterstützend und neutral ist. Er hat gesagt, dass er das tun wird, und es wäre super, wenn man bei diesem Gespräch dabei sein könnte, aber das ist natürlich nicht möglich», ergänzt der 38-Jährige.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3