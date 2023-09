Pirelli: Formel-1-Stars testen in Fiorano und Monza

Pierre Gasly hatte am zweiten Tag in Monza die Strecke für sich

Pirelli nutzte die Chance nach dem Monza-Wochenende zwei Testtage einzulegen. Im Einsatz waren Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez, die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Carlos Sainz sowie die beiden Alpine-Piloten.

Nach dem Monza-GP blieben Red Bull Racing und Alpine gleich in Monza, um noch einen Testeinsatz für Formel-1-Reifenausrüster Pirelli zu absolvieren. Am Dienstag gaben Sergio Pérez und Esteban Ocon auf dem Highspeed-Kurs Gas und testeten dabei jene Slicks, die nicht mehr durch Heizdecken aufgewärmt werden müssen. Am Mittwoch setzte Pierre Gasly die Arbeit in Monza fort. In Fiorano durfte am zweiten Tag Charles Leclerc ans Steuer.

Der Test wurde als Ersatz für die geplanten Testtage auf dem Circuit de Spa-Francorchamps abgehalten, die buchstäblich ins Wasser gefallen waren. Obwohl die Formel-1-Kommission die Einführung des Heizdecken-Verzichts auf 2025 verschoben hat, drehten der Mexikaner und der Franzose fleissig ihre Runden, wobei der Red Bull Racing-Pilot 119 Umläufe schaffte und der Alpine-Fahrer 118 Runden drehte.

Pérez blieb mit seiner Rundenzeit von 1:23,585 min deutlich schneller als Ocon, dessen persönliche Bestleistung bei 1:25,508 min lang. Zeitgleich rückte in Fiorano Ferrari-Star Carlos Sainz auf der künstlich bewässerten Bahn aus, um die Intermediate- und Regenreifen zu entwickeln. Er schaffte auf der kurzen Strecke 153 Runden und blieb knapp unter einer Minute.

Tags darauf waren Leclerc und Gasly im Einsatz. Der Monegasse umrundete den Fiorano-Rundkurs mehr als 130 Mal und war etwas schneller als sein Teamkollege am Vortag. Gasly legte 122 Monza-Runden zurück und war langsamer als Pérez aber schneller als sein Teamkollege.

Pirelli-Motorsportdirektor Mario Isola fasste zusammen: «Wir haben zwei arbeitsreiche Testtage auf zwei sehr unterschiedlichen Strecken hinter uns und die Zielvorgaben unterschieden sich auch stark: In Monza haben wir uns auf die Slicks konzentriert, während wir in Fiorano meist die Intermediates und die Regenreifen getestet haben. Es ging darum, einige Entscheidungen für das nächste Jahr zu treffen, aber auch um die langfristige Zukunft, auch wenn wir noch nicht wissen, ob wir auch 2025 die Formel 1 mit Reifen ausrüsten werden.»

«Die Testmöglichkeiten sind beschränkt und deshalb müssen wir jede Chance, die sich uns bietet, auch nutzen. Wir haben nun viele Daten gesammelt, die wir analysieren werden, denn die Fahrer haben insgesamt 2922 km zurückgelegt. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die wichtige Hilfe bedanken», fügte der Italiener an.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3