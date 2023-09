Irre: Massa hofft bei WM-Klage auf Hilfe von Hamilton 12.09.2023 - 12:15 Von Andreas Reiners

© LAT Felipe Massa und Lewis Hamilton

Felipe Massa will den WM-Titel 2008 einklagen. Den hatte er in einem Herzschlag-Finale an Lewis Hamilton verloren. Ausgerechnet der soll Massa jetzt helfen.