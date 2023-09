Button: Mehr Angst vor Verstappen als vor Hamilton

Gegen wen würde Jenson Button im direkten Teamkollegen-Duell lieber antreten? Die Antwort des Ex-Weltmeisters ist deutlich: Er hätte mehr Angst vor Max Verstappen.

Jenson Button weiß, wie es ist, gegen Lewis Hamilton zu fahren. Drei Jahre lang tat er das bei McLaren, von 2010 bis 2012. In zwei Saisons unterlag er seinem britischen Landsmann, in einem Jahr konnte er Hamilton schlagen. Ein Duell auf Augenhöhe, eine enge Kiste.

Für ihn ist aber klar, dass er weniger Lust hätte, gegen den amtierenden Champion Max Verstappen zu fahren. «Ich denke, Lewis hatte einige sehr starke Teamkollegen, er hatte Weltmeister als Teamkollegen, während Max das nicht hatte», sagte Button bei Sky. «Aber ich hätte mehr Angst davor, im gleichen Auto gegen Max anzutreten. Und ich glaube, das liegt daran, dass das Auto auf seinen Stil zugeschnitten ist, oder dass er das Auto fahren kann, das Adrian Newey ihm gibt.»

Button weiter: «Ich glaube, Adrian gibt ihm ein Auto und sagt: 'Das ist das schnellste Auto der Welt. Wenn du den Abtrieb an der Front wegnimmst, wird es langsamer fahren, aber es wird einfacher zu fahren sein.' Und Max sagt: 'Genau, ich muss so fahren, wie du das Auto gemacht hast, und ich muss es so schnell wie möglich fahren.' Ich glaube, dass er das sehr gut kann. Und ich glaube, dass es vielen Fahrern schwerfällt, damit zu konkurrieren», so Button weiter.

Teamintern sowieso, bislang hat Verstappen seine Teamkollegen allesamt dominiert, teilweise gar gedemütigt. Zuletzt in Monza gab es aber die Diskussion, wer die schwierigeren Teamkollegen hatte.

«Meiner Meinung nach waren alle meine Teamkollegen stärker als die Teamkollegen von Max», sagte Hamilton dem englischen TV-Sender Sky Sports F1. Er zählte unter anderem die Weltmeister Jenson Button, Fernando Alonso und Nico Rosberg auf. «Ich hatte schon so viele, diese Jungs waren alle sehr, sehr stark, sehr konstant. Und Max ist gegen niemanden gefahren, der so ist wie sie.»

Was meint Button? «Ich denke, Lewis hatte schwierigere Teamkollegen, aber ich würde auch nicht gegen Max antreten wollen. Sie sind alle unglaubliche Fahrer, die besten der Welt. Und einige der besten, die wir je in der Formel 1 gesehen haben. Ich wünschte, es gäbe mehr Konkurrenz an der Spitze, zwischen Max, Lewis und Fernando. Die Drei sind für mich die, die herausstechen. Aber so einfach ist es in der Formel 1 nicht. Es ist ein technisches Wettrennen, und Red Bull, das muss man ihnen lassen, macht im Moment einen besseren Job», sagte Button.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3