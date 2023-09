Singapur-GP im Fernsehen: Endet die RBR-Siegesserie?

Red Bull Racing steuert aktuell auf eine perfekte Formel-1-Saison zu, acht Rennen stehen aber noch an, angefangen in Singapur. Zu dem WM-Lauf haben wir die Übertragungszeiten.

Red Bull Racing dominiert die Formel 1. Max Verstappen (13 Siege) und sein Teamkollege Serigio Pérez (2) haben sich saisonübergreifend in jedem der vergangenen 15 Grand Prix durchgesetzt, Red Bull peilt eine perfekte Saison 2023 an.

Acht Rennen und drei Sprints warten noch. Das kommende Rennen in Singapur könnte für Verstappen und Co. zum Stolperstein werden.

«Wenn wir Singapur noch gewinnen, dann kann man wirklich optimistisch auf den Rest der Saison schauen», sagte Red-Bull-Motorsportberater Marko am Sky-Mikrofon. Verstappen sagte mit Blick auf die Streckencharakteristik mit vielen verwinkelten Kurven und nur kurzen Geraden: «Das wird nicht das stärkste Wochenende für uns.»

«Wenn du keinen guten Samstag hast und nicht von ganz vorne startest, wird es sehr schwer», gibt zudem Pérez zu bedenken.

Wie sich das Renngeschehen entwickelt, darüber informieren Sie sich am besten mit unserem Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF und SRF zusammengefasst.

Singapur-GP im Fernsehen

Freitag, 15. September

06.45 Uhr: Sky Sport F1 – Niederlande-GP Wiederholung

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 09.00 Uhr: Sky Sport F1 – Italien-GP Wiederholung

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Uhr: Erstes Training

12.50 Uhr: ServusTV – Red Bull Formula Nürburgring

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Fernando Alonso

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Jenson Button

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.45 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Uhr: Zweites Training

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Always a Racer! Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

Samstag, 16. September

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2017

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

08.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2013

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up! Das Motorsport Spezial

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.30 Uhr: Drittes Training

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Uhr: Qualifying

16.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Always a Racer! Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Fernando Alonso

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

Sonntag, 17. September

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2019

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2022

10.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

12.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Singapur-GP

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

13.20 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Uhr: Grosser Preis von Singapur

15.40 Uhr: ServusTV – Analyse Singapur-GP

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.00 Uhr: ORF 1 – Highlights Singapur-GP

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.20 Uhr: ORF 1 – Motorhome

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Always a Racer! Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt