Lando Norris zu Red Bull Racing? Das rät Button

Wechselt Lando Norris in absehbarer Zukunft zu Red Bull Racing? Die Beteiligten sich offen, auch wenn Norris dann gegen Max Verstappen antreten müsste. Jenson Button äußert sich zu den Spekulationen.

Lando Norris ist im Moment in bestechender Form, er fuhr im McLaren in den letzten sechs Rennen immer in die Punkte und zudem zwei Mal auf das Podium. Zuletzt nahmen Spekulationen über seine Zukunft Fahrt auf.

«Pérez hat bei uns einen Vertrag bis 2024 und Norris bei McLaren sogar bis 2025. Leider läuft dieser noch so lang», sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei ServusTV: «Er wäre definitiv ein Kandidat für uns.»

Auf die Möglichkeit angesprochen, in den kommenden Jahren an der Seite von Max Verstappen zu fahren, wo auch immer das sein mag, sagte Norris: «Das ist definitiv etwas, für das ich in der Zukunft offen wäre.»

Norris weiter: «Ich denke, es wäre großartig, an der Seite von jemandem wie ihm zu arbeiten. Gleichzeitig möchte ich sehen, wie ich wirklich gegen ihn bestehen kann. Ich wäre offen dafür.»

Einen Rat erhält Norris von Jenson Button. «Das Problem ist, dass man der Beste sein muss, um Weltmeister zu werden», sagte Button bei Sky. «Und genau darum ging es für mich, als ich Brawn verlassen habe.»

«Ich dachte: Ich muss zu McLaren gehen, weil ich gegen Lewis Hamilton fahren muss, der als der Beste angesehen wurde. Und ich denke, das ist es, was er entscheiden muss, was er tun will. Ich denke, wenn er klug ist, wird er sich für ein Auto entscheiden, das zu seinem Stil passt. Und ich denke, wir haben bei vielen Fahrern gesehen, dass der Red Bull nicht zu vielen Fahrern passt, abgesehen von Max.»

Es sei also keine leichte Entscheidung für Norris, so Button: «Er sitzt im Moment nicht in einem Auto, mit dem er gewinnen kann. Und das wird er wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht, glaube ich. Also muss er sich für 2025 woanders umsehen. Oder er setzt sein Vertrauen in McLaren. Sie haben Rennen gewonnen, sie haben Meisterschaften gewonnen, und das kann sich wieder ändern», sagte Button.

Button weiter: «Solange er also in die Zukunft schaut und glaubt, dass sie als Team gut dastehen, und es ihm Vertrauen gibt, sollte er dort bleiben. Wenn nicht, sollte er gegen Max Verstappen in dessen Team antreten.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3