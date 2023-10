George Russell (2.): «Ich kann Max nur zuwinken»

​Der Engländer George Russell stellt seinen Mercedes in Katar in die erste Startreihe, weil Lando Norris und McLaren die zweitschnellste Zeit verloren haben. Russell: «Ich nehme das gerne an.»

Im hektischen Sprintformat (nur ein freies Training, dann bereits das Abschlusstraining für den WM-Lauf) hat George Russell kühlen Kopf bewiesen: Der 25-jährige Brite hat davon profitiert, dass Lando Norris seine beste Runde verlor, wegen Verletzung der Pistengrenzen.

Mit dem Platz in der ersten Startreihe kann Russell gut leben. Der Mercedes-Pilot erzählt über sein Qualifying auf dem Losail International Circuit: «Die Verhältnisse sind für alle Fahrer gleich, und ich nehme das gerne an. Es war super-windig und extrem tückisch. Ganz ehrlich – mit Rang 2 hätte ich hier nicht gerechnet.»

«Unser Tempo war von Anfang an gut, das hat mich schon ein wenig überrascht. An purem Speed ist McLaren hier aufgestellt, aber ich werde im Rennen meine Haut so teuer als möglich verkaufen, auch wenn ich davon ausgehe, dass die mir auf die Pelle rücken werden.»

«Für uns geht es primär um das Duell gegen Ferrari, wir wollen diesen zweiten Rang im Konstrukteurs-Pokal verteidigen.»



«Was mich angeht, so will ich aus dieser Position natürlich aufs Siegerpodest kommen. Meine grossen zwei Fragezeichen sind der Reifenverschleiss im Rennen und wie sich die Bahn entwickeln wird. Da weiss doch kein Fahrer, wo die Reise hingeht.»



Sieht Russell gegen Verstappen eine Chance? George lacht: «Wenn er einen guten Start hat, dann kann ich ihm nur noch zuwinken, bevor er in der Ferne verschwinden wird.»





GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423