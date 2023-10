Christian Horner zum Pérez-Aus: «Ich versteh’s nicht»

​Schlechte Leistung des Mexikaners Sergio Pérez im Red Bull Racing-Rennwagen, dem besten Auto im Feld. Max Verstappen auf Pole, «Checo» Pérez nur 13. RBR-Teamchef Christian Horner schätzt die Lage ein.

Max Verstappen hat in Katar die 30. Pole-Position in der Formel 1 erobert (gleich viele wie Nico Rosberg), er steht am Sonntag für den Grossen Preis von Katar auf dem besten Startplatz. Im gleichen Auto, dem besten des F1-Feldes 2023, muss sich Sergio Pérez mit Startplatz 13 begnügen. Auch der Mexikaner gehört zu jenen Piloten, welchen eine schnelle Runde gestrichen worden ist.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Die erste Runde von Max war klasse, alleine in der ersten Kurve hat er den Gegner massiv Zeit abgenommen. Er hat dann versucht, bei einem zweiten Versuch noch schneller zu fahren, dabei hat er sich einen Fehler erlaubt. Zum Glück war sein erster Versuch schnell genug für die Pole.»

Sergio Pérez traute am Ende des zweiten Quali-Segments seinen Augen nicht: Runde gestrichen, damit nur Startplatz 13. Horner: «Gut, wir würden die WM auch anführen mit Checo, wenn Max nicht da wäre. Aber ganz ehrlich – ich versteh’s nicht, diesen Unterschied zwischen den Zeiten von Max und Checo.»

«Gut, auch anderen Piloten ist die Runde gestrichen worden, siehe McLaren und Sainz. Aber unterm Strich ist es einfach so, dass Max einmal mehr seinen Job erledigt hat und Pérez wieder mal einen schwierigen Tag hatte.»





GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423