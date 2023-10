Max Verstappen: «Ich hoffe, Ferrari ruft mich an»

​Bevor den Fans von Max Verstappen nun der Atem wegbleibt: Es geht nicht um ein Engagement bei Ferrari als GP-Pilot. Der Niederländer möchte gerne einen berühmten Formel-1-Ferrari kaufen.

Red Bull Racing-Star Max Verstappen fliegt 2023 von Sieg zu Sieg, der 26-jährige Niederländer hat bereits 14 von 17 Saisonrennen gewonnen – Bahrain, Australien, dann zehn Siege in Folge in Miami, Monaco, Spanien, Kanada, Österreich, Grossbritannien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Italien, ferner Japan und Katar.

Damit ist der Formel-1-Rekord an Siegen in der gleichen Saison in Reichweite: Den hält Max selber, mit 15 GP-Triumphen in der Saison 2022. Und noch sind fünf Grands Prix zu fahren – USA, Mexiko, Brasilien, Las Vegas, Abu Dhabi.

Gegenüber den Kollegen der Gazzetta dello Sport hat der 49-fache GP-Sieger Verstappen zugegeben: «Es wäre schön, alle Red Bull Racing-Rennwagen in der Garage zu haben, mit welchen ich den Titel erobern konnte.» Das wären dann die Typen RB16B von 2021, RB18 von 2022 und RB19 von 2023.

Falls sich der eine oder andere Leser nun fragt, was mit einem RB17 ist: Im Juli 2022 gab Red Bull Advanced Technologies das Projekt eines Hypercar bekannt, der ab 2025 gebaut werden soll. Das ist der RB17.



Zurück zu Verstappen und seiner Sammlung. Die soll nicht nur die erwähnten RBR-Renner umfassen, sondern Verstappen hat auch ein anderes Auto auf der Wunschliste. «Es wäre fabelhaft, wenn ich einen Ferrari F2004 kaufen könnte, den Michael Schumacher bewegt hat. Ein unglaubliches Auto!»



«Aber ich weiss noch gar nicht, wie ich an diesen Wagen herankommen könnte. Ich hoffe, Firmenchef John Elkann liest das hier und Ferrari ruft mich an.»



Michael Schumacher gewann im Jahr 2004 mit dem F2004 13 von 18 Rennen. Dieser Rekord wurde 2013 von Sebastian Vettel egalisiert und 2022 von Max Verstappen gebrochen.



Ein F2004 wurde 2005 bei Ferrari in Fiorano für 3,3 Millionen US-Dollar versteigert, ein Show-Car des Modells kam in Paris 2021 unter den Hammer, für 660.000 Euro.





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5