Live-Ticker GP-Quali Brasilien: Ferrari muss zittern

​Nach nur einem freien Training geht es in Interlagos/São Paulo bereits ins Abschlusstraining für den Grand Prix. Das erste freie Training mit Ferrari-Bestzeit sagt wenig aus: Verstappen fuhr nur auf harten Reifen.

Hochspannung im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos (São Paulo): Zum sechsten Mal in dieser Saison und zum dritten Mal in Folge in Brasilien (nach 2021 und 2022) wird nach dem Sprintformat gefahren. Will heissen – nach lediglich 60 Minuten Training, um die Rennwagen abzustimmen, beginnt bereits die Qualifikation für den WM-Lauf.

Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie das Wichtigste aus dem GP-Qualifying. Die Tendenz nach dem freien Training: Trauen Sie Ihren Augen nicht. Gewiss, der Speed von Ferrari auf eine Runde ist bekannt, aber McLaren und vor allem Red Bull Racing gingen gar nicht auf Zeitenjagd. Die Fans dürfen sich auf einen tollen Mehrkampf freuen.