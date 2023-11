Protest gegen GP-Ergebnis in Austin: Haas blitzt ab

Das Haas-Team wollte das Ergebnis des USA-GP anfechten, ist aber in der Anhörung der Rennkommissare abgeblitzt. Die vorgelegten Beweise entsprechen nicht den Anforderungen, die für eine genauere Untersuchung nötig sind.

Das Haas-Team wollte gegen das Ergebnis des USA-GP vorgehen, weil Teamchef Günther Steiner und seine Mannschaft sicher sind, dass einige Regelverstösse im Rennen auf dem Circuit of the Americas nicht geahndet wurden. Konkret ging es um die Einhaltung der Pistengrenzen, denn der US-Rennstall war sich sicher, dass Alex Albon, Lance Stroll, Logan Sargeant und Sergio Pérez einige Male neben der Bahn waren, ohne dafür eine Strafe bekommen zu haben.

Deshalb machte Haas vom Recht auf Überprüfung Gebrauch, das allen Teams zusteht. Die Anhörung dazu begann am 8. November und wurde am 9. November abgeschlossen. Das Ergebnis: Der Einwand des Teams von Gene Haas wurde als nicht zulässig befunden. Damit sind Steiner und Co. vor den Regelhütern Dennis Dean, Derek Warwick, Andrew Mallalieu und Felix Holter abgeblitzt.

Artikel 14.3 des Formel-1-Sportgesetzes besagt, dass die Teams bei einer Einsprache gegen ein Rennergebnis oder eine Entscheidung der Rennkommissare Beweise vorlegen müssen, die bedeutend, relevant und neu sein müssen und darüber hinaus zum Zeitpunkt der betreffenden Entscheidung nicht bekannt gewesen sein durften, damit die Angelegenheit genauer untersucht wird.

Neben den Vertretern von Haas (Ayao Komatsu and Andrea Fioravanti) waren auch Repräsentanten von Aston Martin, Williams, Red Bull Racing, Ferrari, McLaren und der FIA zugegen, wobei Ferrari und McLaren als betroffene Parteien auf Wunsch dabei waren.

Haas legte die Onboard-Aufnahmen von Albon, Sargeant, Pérez und Stroll vor und betonte, dass der Fall von Albon und der Einspruch gegen das Rennergebnis gesondert behandelt werden müssen, da man wegen der Tatsache, dass gegen Sargeant, Pérez und Stroll keine Untersuchungen geführt wurden, das Ergebnis anfechte.

Alle anwesenden Team-Vertreter durften sich äussern, und sämtliche Betroffene kamen zum Schuss, dass nicht sämtliche Voraussetzungen für eine genauer Untersuchung erfüllt wurden. Die Regelhüter sahen das ähnlich und wiesen den Protest des Haas-Teams deshalb ab. Im Falle von Albons Onboard-Aufnahmen sei zwar gegeben, dass das neue Element signifikant sei. Doch alle anderen Anforderungen an das Beweisstück wurden nicht erfüllt. Bei den restlichen Beweisen sahen Dean, Warwick, Mallalieu und Holter keine einzige der Voraussetzungen erfüllt.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12