Zoff um Streckengrenzen: Regelhüter fordern Lösungen

Das Haas-Team ist mit dem Einwand gegen das Rennergebnis des USA-GP zwar abgeblitzt. Dennoch fordern die Regelhüter, dass etwas passieren muss, um künftige Diskussionen un die Streckengrenzen zu vermeiden.

Das Haas-Team war nach dem Rennen auf dem Circuit of the Americas überzeugt, dass weitaus mehr Verstösse gegen die Pistengrenzen-Regel begangen wurden, als die 35 dokumentierten Fälle. Deshalb ging es gegen das Rennergebnis vor. Die Regelhüter Dennis Dean, Derek Warwick, Andrew Mallalieu und Felix Holter mussten zunächst prüfen, ob der Einwand berechtigt war.

Die Anhörung dazu wurde am 8. November eröffnet und am heutigen 9. November abgeschlossen. Das Ergebnis: Die vorgelegten Beweise erfüllten nicht alle erforderlichen Kriterien, um eine genauere Untersuchung zu rechtfertigen.

Doch auch wenn die Beweise den strengen Anforderungen nicht genügten, die Artikel 14.3 des sportlichen Gesetzes vorschreibt, betonten die Stewards in der Urteilsbegründung, dass Handlungsbedarf besteht. Denn die einzelnen Beweise (sprich Onboard-Aufnahmen) wiesen durchaus auf mögliche Verstösse am Scheitelpunkt der sechsten Kurve hin.

Es sei völlig unbefriedigend, dass man nicht in der Lage sei, den gegenwärtigen Standard bei den Streckengrenzen für alle Konkurrenten ordnungsgemäss durchzusetzen. Deshalb empfehle man allen Beteiligten nachdrücklich, rasch eine Lösung zu finden, um künftige Probleme mit der Umsetzung der Regeln zu den Streckengrenzen zu vermeiden.

«Ob das Problem durch bessere technologische Lösungen, Änderungen an der Strecke, eine Kombination davon oder durch eine andere Regelungen und einen anderen Standard zur Durchsetzung angegangen wird, überlassen die Sportkommissare denjenigen, die besser in der Lage sind, dies zu beurteilen», heisst es im Urteil unter Punkt 30.

Angesichts des Zeitpunkts dieser Entscheidung sei jedoch klar, dass eine Lösung in diesem Jahr praktisch nicht mehr möglich ist. Allerdings sollten bis zum Saisonstart 2024 weitere Lösungen gefunden werden, wenn man bedenke, dass die FIA in Zusammenarbeit mit den betroffenen Verantwortlichen jener Strecken, auf denen die Track Limits immer wieder für Diskussionen sorgen, bereits erhebliche Fortschritte gemacht habe.

