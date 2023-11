Esteban Ocon über McLaren-Erfolg: Hoffnung statt Neid

Das Alpine-Team steckt auch in diesem Jahr im Mittelfeld fest, davon lässt sich Esteban Ocon aber nicht entmutigen. Er verweist auf die grossen Fortschritte von McLaren, die ihn auf eigene Erfolge hoffen lassen.

Dass der Weg aus dem Mittelfeld in die Spitzengruppe manchmal auch schnell zurückgelegt werden kann, hat das McLaren-Team in diesem Jahr auf beachtliche Art und Weise bewiesen. Der Traditionsrennstall aus Woking brachte in Österreich ein umfangreiches Update auf die Strecke, mit dem Lando Norris und Oscar Piastri regelmässig gute WM-Punkte einfahren können.

Das war in den acht Rennen vor dem GP-Wochenende auf dem Red Bull Ring noch nicht der Fall. Das McLaren-Duo schaffte es nur in Melbourne, Baku und Monaco in die Punkte, in Bahrain, Saudi-Arabien, Miami, Spanien und Kanada gingen die beiden Talente leer aus. Seit Spielberg läuft es aber wieder richtig gut, speziell für Norris, der in jeder der seitdem ausgetragenen WM-Runden punkten konnte und sieben Mal auf dem Podest stand.

Das lässt auch die Konkurrenz auf Besserung hoffen, Ocon erklärt etwa auf die Frage, ob der Erfolg von McLaren Neid aufkommen lässt: «Nein, wir sind nicht eifersüchtig. Wir sagen nicht: ‚Oh shit, sie haben einen wirklich guten Job gemacht.‘»

«Ich sehe es eher folgendermassen: ‚Sie haben es geschafft, dann ist es auch machbar. Ich anerkenne ihre Arbeit, die zeigt, dass es möglich ist, aus dem Mittelfeld herauszukommen. Wieso sollte es uns nicht auch gelingen?», fügte der aktuelle WM-Zwölfte an.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12