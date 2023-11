Las Vegas: Wieso wurden Fans von Tribünen verjagt?

​Das zweite freie Training zum Grossen Preis von Las Vegas fand nicht nur um Stunden verspätet statt, sondern auch ohne Zuschauer. Die Polizei verjagte die Fans von den Tribünen. Wieso eigentlich?

Verrücktes Las Vegas: Das erste Training zum Strassen-GP auf dem Las Vegas Strip Circuit war nach nicht mal zehn Minuten vorbei – abgebrochen, nachdem Carlos Sainz (Ferrari) und Esteban Ocon (Alpine) ihre Autos auf einer kaputten Abluss-Ummantelung beschädigt hatten.

Weil es über Stunden unklar war, ob überhaupt nochmals gefahren werden kann, verliessen Besucher zu Tausenden die Rennstrecke. Ein Kern harrte aus, aber als es rund zweieinhalb Stunden später wirklich weiterhin (Lokalzeit inzwischen 2.30 Uhr), waren die Tribünen leer – die Fans waren von der Polizei nach Hause geschickt worden!

Gewiss, mit einer Panne wie den defekten Abfluss-Ummantelungen hatten die Organisatoren nicht rechnen können. Weil der Zeitplan deswegen durcheinandergebracht war, standen die Amerikaner nun vor dem Problem, dass Arbeitsschichten Hunderter Sicherheits-Mitarbeiter zu Ende gingen. Die Veranstalter posteten die Erklärung, dass «alle Fan-Bereiche aus logistischen Gründen ab 1.30 Uhr gesperrt sind».

Die Organisatoren standen ferner vor dem Problem, dass der Stadt Las Vegas zugesichert worden war, die Strecke zu öffnen, ab 2.00 Uhr schrittweise für das Publikum, ab 4.00 Uhr komplett für den normalen Strassenverkehr. Das war wegen des verschobenen Trainings so nicht mehr möglich.



Es kam zu hitzigen Diskussionen auf den Tribünen, zwischen der Polizei, für die Räumung der Tribünen zuständig, und einigen Besuchern.



Lange Gesichter, böse Worte, Enttäuschung, Wut.



Zahlreiche Fans hatten sich wegen der hohen Ticketpreise nur für den ersten Trainingstag eine Karte leisten können, viele von ihnen reisten alleine für diesen Donnerstag an – und bekamen nach zehn Minuten nichts mehr zu sehen! Anreise, Ticket, Übernachtung, mehr oder weniger für die Katz.



Das für die Formel 1 prestigesträchtigste GP-Wochenende des Jahres und dann ein Geistertraining vor leeren Rängen, wie zu Corona-Zeiten. Was für eine Blamage!



Ein Besucher brachte das bei den Kollegen der britischen Sky auf den Punk: «Lächerlich. Wieso lässt man uns so lange warten, macht uns Hoffnungen, dass es hier irgendwie weitergehen könnte und schickt uns dann nach Hause? Was für eine Nacht!»





2. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit