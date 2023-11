Sergio Pérez: So kam es zum Q2-Aus in Las Vegas

Für Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez war das Qualifying in Las Vegas bereits nach dem Q2 gelaufen. Der Mexikaner blieb in der Box, als alle Gegner noch einmal ausrückten. Dafür bezahlte er einen hohen Preis.

Zwei Minuten vor dem Q2-Ende bog Sergio Pérez auf dem Las Vegas Strip Circuit an die Box ab und beendete damit seine Zeitenjagd im zweiten Segment des Abschlusstrainings vorzeitig. Danach durfte er zusehen, wie er durchgereicht wurde. Am Ende landete er auf dem zwölften Platz und wunderte sich am Funk: «Wir haben ziemlich früh aufgehört, oder?»

Später erklärte der Red Bull Racing-Pilot, der dank der Rückversetzung von Carlos Sainz (neue Batterie) von Startplatz 11 losfahren darf: «Das war im Grunde von Anfang an unsere Strategie und das hat uns dann kalt erwischt. Wir werden sicherlich noch darüber sprechen. Wir hatten bereits im Q1 Glück, dass ich durchgekommen bin, es gibt also genug Dinge, die wir analysieren müssen.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagte: «Das Timing war nicht optimal. Dann musste er noch auf die Waage, und das Ganze ist unglücklich gelaufen. Wir sind sicher, dass wir im Renntrimm besser sind. Max hat einiges umbauen lassen, das Sergio nicht wollte, vor allem beim Top-Speed ist Max schneller.»

Und Teamchef Christian Horner ergänzte: «Sergio ist etwas früher dran gewesen und wir haben nur drei Sätze der weichen Reifen fürs Qualifying mitgenommen. Wir wollten verhindern, dass er am Ende im Verkehr feststeckt. Er war etwas früher dran und am Ende fehlte nur eine Zehntel.»

Qualifying, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1: 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447