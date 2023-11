Charles (Ferrari/2.) traurig: «Mein Ziel verpasst»

​Charles Leclerc muss sich beim letzten Rennen der Saison 2023 in Abu Dhabi nur Max Verstappen geschlagen geben. Der 26-jährige Monegasse ist traurig: «Schade, dass es mit Rang 2 für Ferrari nicht geklappt hat.»

30. Podestplatz für den Monegassen Charles Leclerc beim WM-Finale von Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit (gleich viele wie Juan Pablo Montoya): Der Ferrari-Fahrer kreuzt knapp 18 Sekunden hinter Sieger Max Verstappen die Ziellinie und erringt damit seinen sechsten Podestplatz in dieser Saison.

Aber Leclerc hadert mit seinem Schicksal, denn der fünffache GP-Sieger weiss: Er hat seinen Plan für den Grossen Preis von Abu Dhabi nicht wie erhofft umsetzen können.

Leclerc entwarf kurz vor Schluss des WM-Finales einen kühnen Plan: den Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez vorbei und wegziehen lassen, also Rang 2 für den Mexikaner kurz aufgeben, in der Hoffnung, dass «Checo» so weit wegzieht, dass eine Fünfsekundenstrafe gemessen an George Russell verpufft, Leclerc wieder vorrückt, Pérez aber vor Russell zu liegen kommt, so dass eben Ferrari WM-Zweiter geworden wäre, nicht Mercedes.

Aber das hat alles so nicht funktioniert: Pérez kreuzte die Ziellinie, wurde aber im automatischen System gleich wieder nicht nur hinter Leclerc, sondern auch hinter Russell eingereiht. Mercedes also im Konstrukteurs-Pokal auf Rang 2, drei Punkte vor Ferrari.



Charles Leclerc kämpfte im Ziel mit den Tränen: «Der Plan entstand ganz spontan, nachdem wir von der Strafe für Pérez erfahren hatten. Also dachte ich, ich lasse Pérez vorbeischlüpfen. Ich gab ihm einen Windschatten, und er nahm das auch dankend an, aber unter dem Strich hat es nicht gereicht.»



Ein Blick aufs Ergebnis zeigt: Nur etwas mehr als eine Sekunde fehlte, dann wäre der gerissene Plan von Leclerc aufgegangen!



Charles: «Jammerschade, dass es mit Rang 2 für Ferrari nicht geklappt hat, ich habe mein Ziel für diesen Tag verpasst, und ich bin traurig.»



«Auf der anderen Seite muss ich mir nichts vorwerfen: Wir sind eine tolle Quali gefahren und ein starkes Rennen, ich weiss nicht, was ich hätte besser machen können, um Ferrari den zweiten Schlussrang noch zu sichern.»



«Wir hatten kein einfaches Jahr, aber ich bin stolz darauf, wie Ferrari auf die Schwierigkeiten im ersten Saisonteil reagiert hat. Alle krempelten die Ärmel noch weiter hoch, und wir wurden im Laufe der Saison wieder konkurrenzfähiger. Das gibt mir Mut für die Zukunft.»



Kurz nach dem Start zeigte Leclerc die Ferrari-Nase keck an der Seite von Max Verstappen, aber Charles spielt das herunter: «Klar habe ich es versucht, doch Max hätte mich später spielend wieder geschnappt, hätte ich in Führung gehen können.»



«Es war offensichtlich, dass Verstappen mehr Speed hatte als wir, und ich wollte auch nichts mit der Brechstande versuchen, denn ich musste ja ein Spitzenergebnis ins Ziel bringen.»



«Ich habe mein Rennen ganz auf Mercedes ausgerichtet, aber es hat nicht sollen sein, schade, schade.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27,980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12