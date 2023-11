Toto Wolff: «Wir müssen glücklich damit sein»

Mercedes konnte sich beim Saisonfinale in Abu Dhabi im WM-Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung gegen Ferrari durchsetzen. Teamchef Toto Wolff betonte: «Dieser Tag fühlt sich wie ein Sieg an.»

Am Ende reichten die Plätze 3 und 9 von George Russell und Lewis Hamilton in Abu Dhabi dem Mercedes-Team, um sich im Kampf um den zweiten WM-Rang in der Konstrukteurswertung gegen Ferrari durchzusetzen. Drei Punkte machten den Unterschied. Russell kreuzte die Ziellinie als Vierter, durfte sich aber über den dritten Platz freuen, weil Sergio Pérez für eine Kollision mit Lando Norris eine 5-sec-Zeitstrafe kassiert hatte.

Teamchef Toto Wolff freute sich über den Auftritt des 25-Jährigen. Er schwärmte: «Es war ein grossartiges Ende des Kampfes um den zweiten Platz. George zeigte ein aussergewöhnliches Rennen. Ich finde, Charles Leclerc hat am Ende echten Sportsgeist bewiesen, indem er nicht versucht hat, George einzubremsen. Das waren zwei grossartige Teams und zwei grossartige Freunde, die bis zum Schluss gekämpft haben.»

Auf die Frage, wie gestresst er gewesen sei, konnte sich Wolff einen Verweis auf das für ihn schmerzliche WM-Finale von 2021 nicht verkneifen. «Ich war nicht gestresst, das war ich in meiner bisherigen Formel-1-Zeit eigentlich nur einmal, und das war hier vor ein paar Jahren», erklärte er mit Blick auf den verlorenen WM-Titel in jener Saison.

«Wir haben um den zweiten Platz gekämpft, und für uns als Team und die vielen Mitarbeiter lief es in gewisser Hinsicht auch super gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es um Platz 2 ging. Letztlich sind wir Racer. Und als solche müssen wir glücklich damit sein. Dieser Tag fühlt sich wie ein Sieg an. Aber als Racer willst du auch immer mehr. Doch heute haben wir in gewisser Hinsicht gewonnen», fügte Wolff an.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27,980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12