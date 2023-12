Max Verstappen: «Das ist die einzige Schwäche»

​Statistisch ist der Red Bull Racing RB19-Rennwagen das erfolgreichste Formel-1-Auto aller Zeiten: 22 WM-Läufe, 21 Siege. Aber das Auto hatte eine Schwäche, wie Weltmeister Max Verstappen zugibt.

Oft haben uns Formel-1-Fahrer erzählt, sie hätten vom ersten Test mit einem neuen Rennwagen gespürt – das wird ein tolles Jahr oder eher eine zähe Saison. Wie sah das aus bei Max Verstappen und dem Red Bull Racing RB19?

Der Niederländer sagt: «Ich finde das immer ein wenig schwierig einzuschätzen. Natürlich bekommst du schnell mal ein Gefühl für den Wagen, im Guten wie im weniger Guten, aber letztlich weisst du ja nie, was die Konkurrenz machen wird.»

«Ich ging eigentlich davon aus, dass wir mit sehr viel Gegenwind unserer Rivalen rechnen müssen. Und ich war in Bahrain ziemlich verblüfft davon, wie gut das gelaufen ist. Aber auch da war ich mir meiner Sache noch nicht sicher. Denn Bahrain ist nur eine Momentaufnahme und vielleicht auch nicht die aussagekräftigste Strecke, was die Qualitäten eines Rennwagens als Allrounder angeht. Aber als wir dann in der Folge auf ganz unterschiedlichen Typen von Strecken schnell waren, da ahnte ich, dass wir ein gutes Jahr haben werden.»

Einige Wochen später fügte Verstappen hinzu: «Die grosse Stärke dieses Autos ist, dass es kaum Schwächen hat.» Kaum Schwächen bedeutet aber nicht keine Schwäche.



Rein statistisch ist der Red Bull Racing RB19-Rennwagen das erfolgreichste Formel-1-Auto aller Zeiten: 22 WM-Läufe, 21 Siege. Aber Max Verstappen kennt eine Schwäche des Erfolgsmodells.



Der 54-fache GP-Sieger sagt: «Wir wissen genau, was wir für 2024 verbessern müssen. Gemessen an anderen Streckentypen haben wir uns auf Strassenkursen schwergetan. Langsame Kurven lagen dem Wagen nicht, und auch am Fahrverhalten auf Bodenunebenheiten oder Randsteinen müssen wir arbeiten.»





Alle Formel-1-Weltmeister

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), WilliamsRenault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A) Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (USA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati und Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo