James Allison: «Darum geht es in der Formel 1»

Kann Mercedes wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden? Technikchef James Allison warnt bei dieser Frage: «Schaut man sich die lange Geschichte der Formel 1 an, dann spricht die Statistik gegen uns.»

Seit die grosse Regelrevolution zum Saisonstart 2022 hin umgesetzt wurde, tut sich das Mercedes-Team schwer. Die früheren Weltmeister haben die Erfolgsspur nach einer langen Phase der Dominanz verlassen und im vergangenen Jahr konnte das Team von Lewis Hamilton und George Russell auch keinen GP-Sieg feiern.

Die Hoffnung, bald auf die Erfolgsspur zurückzufinden, ist dennoch da. Teamchef Toto Wolff stellte unmissverständlich klar, dass er nicht bis zur nächsten umfangreichen Regeländerung im Jahr 2026 warten will, um sein Team wieder um den Titel kämpfen zu sehen. Am liebsten würde der ehrgeizige Wiener seine Mannschaft bereits in der anstehenden Saison wieder an der Spitze sehen.

Da stellt sich die Frage: Ist das überhaupt möglich? Mercedes-Technikchef James Allison sagt im «Performance People»-Podcast dazu: «Die Antwort lautet, ich weiss es nicht. Ich hoffe, dass unser Programm, das wir auf die Beine gestellt haben, ausreicht, um wieder konkurrenzfähig zu sein.» Und der Ingenieur fragt: «Wenn wir vom Siegen sprechen, meinen wir da ein Rennen oder die WM?»

«In meinem Kopf geht es immer nur um die WM. Darum geht es in der Formel 1: Es gibt eine Konstrukteurs- und eine Fahrer-Weltmeisterschaft. Ich hoffe, dass wir genug getan haben, um im Kampf um die Titel in beiden Wertungen eine Chance zu haben. Aber schaut man sich die lange Geschichte der Formel 1 an, dann spricht die Statistik gegen uns. Teams erholen sich nicht innerhalb der kurzen Zeit, die wir uns zum Ziel gesetzt haben.»

«Trotzdem haben wir uns ein ziemlich ehrgeiziges Programm vorgenommen. Wir haben mit dem Auto für 2024 ziemlich große Fortschritte gemacht. Ob das ausreicht oder nicht, wird nur die Zeit zeigen, aber das hoffe ich für uns und ich weiß, dass alle meine Kollegen und Teamkollegen um mich herum dasselbe hoffen», fügt er kämpferisch an.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island