Zukunft: Was Max Verstappen nicht machen will 06.01.2024 - 15:45 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Max Verstappen hat verraten, was er nach dem Ende seiner aktiven GP-Karriere sicherlich nicht tun will

Dass er nicht so lange wie Fernando Alonso in der Formel 1 unterwegs sein will, hat der dreifache Champion Max Verstappen bereits mehrmals erklärt. Er hat auch schon gesagt, was er in Zukunft sicher nicht machen will.